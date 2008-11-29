İlk galibiyet Kartal'dan

Profesyonelliğe Aday Futbolcular (PAF) Ligi karşılaşmasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 4-1 yendi.



Fenerbahçe Derağzı Tesisleri'nde yapılan karşılaşmada Beşiktaş, 10, 35 ve 71. dakikalarda Batuhan Karadeniz, 17. dakikada da Saim ile goller bulurken, Fenerbahçe'nin tek golünü ise 44. dakikada penaltıdan Yasin kaydetti.



Ayrıca, 73. dakikada Nuh'un kırmızı kartla oyun dışı kalması sonrası Fenerbahçe, son 17 dakikayı 10 kişi ile oynamak zorunda kaldı.



Beşiktaşlı Batuhan, Fenerbahçe kalesine gönderdiği 3 golle galibiyette büyük pay sahibi oldu.



PAF Ligi'nde bu sonuçla Fenerbahçe 29 puanda kalırken, Beşiktaş ise puanını 25'e yükseltti.

