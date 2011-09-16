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Spor

İlk finalist İspanya ANKARA (A.A)

16 Eylül 2011 22:41

-İlk finalist İspanya ANKARA (A.A) - 16.09.2011 - İspanya, Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı final maçında Makedonya'yı 92-80 yenerek, adını finale yazdıran ilk ülke oldu. Maça iyi başlayan İspanya, ilk periyotu 26-18 önde tamamlamasına karşın, devreye 45-44 geride girdi. İkinci yarıda yeniden oyunun kontrolünü eline geçiren İspanya, 3. periyotu 71-62, maçı da 92-80 kazanarak, final biletini alan taraf oldu. İspanya'da Navarro 35 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, takım arkadaşı Pau Gasol ise 22 sayı kaydetti. Makedonya'da ise McCalebb, takımı adına 25 sayı attı. İspanya, finalde, bu akşam oynanacak Fransa-Rusya maçının galibiyle karşılaşacak.

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