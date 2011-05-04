-İLK FİNALİST BARCELONA OLDU ANKARA (A.A) - 03.05.2011 - Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında, sahasında ağırladığı Real Madrid ile 1-1 berabere kalan Barcelona, finale çıktı. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanmanın avantajıyla sahaya çıkan Barcelona, ideal kadrosuyla sahada yer alırken, Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Mesut Özil'in yerine Kaka'yı cezalı Pepe'nin yerine de Gonzalo Higuain'i oynatarak daha ofansif bir kadroyu sahaya sürdü. Yağmur altında kaygan bir zeminde oynanan mücadelenin ilk yarısı genellikle Barcelona hakimiyetinde geçti. İlk yarıda topa yaklaşık yüzde 70 oranında sahip olan Barcelona, özellikle David Villa, Messi ve Pedro ile fırsatlar buldu. Real Madrid kalecisi Casillas, bu gol pozisyonlarını önleyerek Barcelona'nın ilk yarıda öne geçmesini engelledi ve devre 0-0 sonuçlandı. Maçın başlarında biraz daha baskılı gözüken Real Madrid ise Barcelona'nın pas akışını durduramadı. Real Madrid ilk yarıda en önemli fırsatı 40. dakikada yakaladı. Bu dakikada Ronaldo'nun sağdan yaptığı ortada Barcelona kalecisi Valdes topa Higuain'den önce sahip oldu ve gole izin vermedi. Real Madrid ilk yarıda Barcelona kalesine şut atamadı. İkinci yarıya takımlar değişiklik yapmadan başladı. Barcelona, 54. dakikada Pedro'nun golüyle 1-0 öne geçti. İniesta'nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Pedro, topu kaleci Casillas'ın solundan filelere gönderdi. Golden sonra Real Madrid'de 55. dakikada Higuain'in yerine Adebayor, 60. dakikada Kaka'nın yerine Mesut Özil oyuna girdi. Real Madrid 64. dakikada Marcelo'nun golüyle beraberliği yakaladı. Xabi Alonso, Barcelona yarı sahasında kaptığı topu hızla Di Maria'ya gönderdi, Di Maria ceza sahasında Pique'yi çalımladıktan sonra vuruşunu yaptı ve top direkten döndü. Yeniden topla buluşan Di Maria topu Marcelo'ya gönderdi ve Brezilyalı oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda top ağlara gitti. Beraberliği yakalayan Real Madrid, bu dakikadan sonra Barcelona kalesine gitmeye çalışsa da Barcelona rakibine net bir fırsat vermedi ve maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla ilk maçta rakibini deplasmanda 2-0 yenen Barcelona tur atladı ve finalist oldu. Barcelona, finalde Manchester United-Schalke eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi finali 28 Mayıs'ta İngiltere'nin Wembley Stadı'nda oynanacak. -MOURİNHO, OTELDE KALDI- İlk maçtan sonra hakemle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle bir maç ceza alan Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Nou Camp Stadı'na gelmedi. İspanyol Marca gazetesi, Portekizli teknik adamın maçı kaldığı otelde izlediğini duyurdu. Haberde, Mourinho'nun Nou Camp'da bir loca istemediği ve maçı Real Madrid taraftarlarının arasından da izlemeyi tercih etmediği belirtildi. Stat: Nou Camp Hakemler: Frank De Bleeckere, Walter Vromans, Mark Simons (Belçika) Barcelona: Valdes, Dani Alves, Mascherano, Pique, Puyol (Dk. 90 Abidal), Xavi, Busquets, Iniesta, Pedro (Dk. 90+2 Afellay), Villa (Dk. 74 Keita), Messi Real Madrid: Casillas, Arbeloa, Carvalho, Albiol, Marcelo, Diarra, Xabi Alonso, Kaka (Dk. 60 Mesut Özil), Di Maria, Cristiano Ronaldo, Higuain (Dk. 55 Adebayor) Goller: Dk. 54 Pedro (Barcelona), Dk. 64 Marcelo (Real Madrid) Sarı Kart: Dk. 82 Pedro (Barcelona) Dk. 13 Carvalho, Dk. 58 Diarra, Dk 69 Xabi Alonso, Dk. 75 Marcelo, Dk 85 Adebayor (Real Madrid)