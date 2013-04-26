İlk eşinden boşanmak isterken ikinci evliliğide geçersiz sayıldı

Resmi kayıtlara göre, iki kişiyle resmi nikahlı görülen işadamı Giray T., ilk eşini boşamak isterken ikinci yaptığı evlilik de geçersiz sayıldı.

İşadamı Giray T., iddiaya göre 2011'de, 14 yıllık eşi Güzide T'yi gizlice boşadı. Boşandıktan bir ay sonra Emel T. ile resmi nikah kıydı ve bir çocuğu oldu. Durumu anlamasın diye ilk eşi Güzide T. ile aynı evi paylaşmaya devam ederken, yeni eş Emel T. ile de evliliğini sürdürdü. Giray T. tarafından darp edilen Güzide T., şikayet için gittiği karakolda eşinden boşanmış olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine Güzide T., boşanma kararının iptali davası açtı. Dava, tesadüf eseri kendisini boşayan İzmir 1.Aile Mahkemesi'ne düştü. Güzide T., kocasının gizlice açtığı davada boşanma kararı veren hakim C.B.'nin samimiyetine inanmadığı ve kendisini dinlemeden hatalı karar veren 1.Aile Mahkemesi hakimini HSYK'ya şikayet edip 'reddi hakim' talebinde bulundu. Giray T.'nin reddi hakim talebi haklı bulundu ve dava İzmir 13. Aile Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlandı.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, davanın yeni hakimi Ali Soyer, işadamı Giray T.'nin açtığı boşanma davasını geçersiz saydı, Böylece Giray T.'hem eski eşiyle hem de yeni eşiyle resmi nikahlı ilk kişi ünvanına sahip oldu.

Evlilik birliğinin yıkılmasında kusurlu bulunan işadamı Giray T, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nde özel kalem müdürü olarak çalışan 16 yıllık ilk eşi Güzide T.'ye 150 bin TL manevi nafaka ödemeye mahkum oldu. Çocuğun velayetini anneye veren mahkeme, tüm masraflarının da baba tarafından karşılanmasına karar verdi.

Giray T., mahkemenin bu kararıyla hem eski eşinden hem yeni eşinden boşanmış oldu. Hakimin bu kararı Aile Mahkemeleri'nde emsal teşkil etti. Kararı zafer olarak nitelendiren özel kalem müdürü Güzide T., 16 yıllık eşinden boşandığı için lokma döktürürken, "Bundan sonra kendime yeni bir hayat kuracağım. Eşimin ikinci evliliğinin bitmesine bir kadın olarak üzüldüm. Ama ilahi adalet yerini buldu" diye konuştu.