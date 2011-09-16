İlk eşcinsel Türk milletvekili

T24 - Almanya’nın Başkenti Berlin'de 18 Eylül'de yapılacak olan eyalet seçimlerinde Türkiye kökenli eşcinsel bir milletvekili adayı da yarışacak.



18 Eylül seçimlerine 3'ü seçilebilecek sıralardan 6 Türkiye kökenli adayla katılacak olan Sol Parti'nin 10. sıra milletvekili adayı, eşcinsel hakları savunucusu Hakan Taş’ın seçim çalışmaları devam ediyor.







“Seçildiğim takdirde Almanya'da meclise giren ilk Türkiye kökenli eşcinsel milletvekili olacağım ve eşcinsellerin haklarını sonuna kadar savunacağım" diyen Taş, 1966 Türkiye doğumlu bir yazar ve 1980 yılından bu yana Berlin'de yaşıyor.



Berlin Eyaletinde, hükümet ortağı olan Sol Parti (Die Linke), 2006 yılında yapılan son seçimlerde 22 milletvekili çıkarmıştı. Parti, son kamuoyu yoklamalarına göre, 22 ila 25 milletvekilini Berlin Eyalet Meclisi’ne sokacak.

Buna göre 10. sıra adayı Hakan Taş dışında, Kadriye Karcı (21) ve Figen İzgin'in (23) de yeni dönemde Sol Parti eyalet milletvekili olmasına kesin gözüyle bakılıyor.





