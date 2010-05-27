İlk ekolojik şehir kuruluyor!

T24- Birleşik Arap Emirlikleri petrol geliri ile çevreye yatırım yapmaya başladı. Çölün ortasında dünyanın ilk ekolojik kentini inşa etmeye başlayan Abu Dabi, dünyanın yenilenebilir enerji lideri olmaya hazırlanıyor.



Ntv'nin haberine göre, İngiliz mimar Sir Norman Foster’in tasarımını hazırladığı dünyanın ilk yüzde yüz yeşil kentinde 40 bin kişi yaşayacak.



Abu Dabi havalimanı yakınlarındaki altı kilometrekarelik şantiyede çalışmaları bütün hızıyla süren kentin adı 'Masdar City' olacak. Masdar, kaynak ve başlangıç anlamına geliyor.



Abu Dabi’deki Doğal Hayatı Koruma Derneği’nin başkanı Rezzan el Mubarek, çöl ortasındaki bu ekolojik kente taşınmayı planlayan ilk kişilerden. El Mubarek, "Böylece hayallerimiz gerçek olacak. Hepimiz hayat standardının yükselmesini, doğal kaynakların korunmasını, çocuk ve torunlarımızın sağlıklı bir gezegende yaşamasını arzuluyoruz. İşte Masdar City bu ilkeye göre inşa ediliyor”, diyor.



Birleşik Arap Emirlikleir, Masdar City projesiyle uzun vadede dünyanın yenilenebilir enerji lideri olmayı tasarlıyor.



Ekolojik teknolojiyi bütün dünyaya ihraç etmeyi planladıklarını belirten Masdar projesinin yönetim kurulu başkanı Sultan el Caber karbonsuz yeşil silikon vadisinin şimdiden hayranlık uyandırdığını anlatıyor. El Caber, bütün dünyadaki özel şirket, banka, iştirak fonları ve Ar-Ge çalışmalarını buraya kaydırmak isteyen işletmelerin Masdar City’e ilgi duyduğunu ve Masdar City'nin yenilenebilir enerjiler dalındaki katma değer zincirinin bütün halkalarını barındırabileceğini, söylüyor.



Dev projenin 2023 yılından önce tamamlanamayacağı tahmin ediliyor.



SIFIR KARBONDİOKSİT NASIL OLACAK?





Masdar City’nin karbondioksitten nasıl tamamen arındırılacağı henüz ayrıntılarıyla belli olmadı. Birçok problem çözüm bekliyor. Bu yükün altından kalkmak, Abu Dabi’nin ekoloji üniversitesi sayılan Masdar Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’ne düşüyor.