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Ekonomi

İlk dumansız sigara üretildi

Japan Tobacco International (JTI), dünyanın ilk dumansız sigarasını ürettiğini açıkladı.

19 Mayıs 2010 03:00

T24 - Japan Tobacco International (JTI), dünyanın ilk dumansız sigarasını ürettiğini açıkladı.



Dünya genelinde sigara yasağının artmasının ardınan Japonya’nın en büyük sigara üreticisi Japan Tobacco International (JTI), dünyanın ilk dumansız sigarasını ürettiğini açıkladı.

Zerostyle Mint adını verdiği yeni ürün ile yasağın olduğu yerlerde de kimseyi rahatsız etmeden dumansız sigara içimine imkan tanıdığını açıklayan JTI, ürünün normal bir sigara gibi göründüğünü söyledi. JTI CEO’su Hiroshi Kimura, “Sigara içmeyenler rahatsız edilmeyecek şekilde tütün tüketimi konusunda yasalar yeniden gözden geçirilmeli” dedi.






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