'İlk Diyarbakır, Tunceli ve Bingöl'deki PKK'lı gruplar sınır dışına çekilecek'

PKK’lıların Türkiye dışına çekilmesinin mayıs ayında başlayabileceği, ilk grupların Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır’dan yola çıkacağı belirtiliyor.

Çözüm süreci kapsamında, Türkiye’de bulunan PKK’lıların sınır dışına çıkmasıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başlıyor.



Kemal Göktaş’ın Vatan gazetesindeki haberine göre, güvenlik birimlerinin yaptığı teknik takip ve telsiz dinlemelerine göre, son 2 haftada Kandil ile Türkiye içindeki PKK liderlerinin telsizle çekilme konusunda değerlendirmeler yaptı.

PKK’nın Kandil Dağı’ndaki sorumluları, Türkiye’deki örgüt komutanları ile yaptıkları telsiz görüşmelerinde şu taleplerde bulundu:

-Kış üstlenmesi sürecinde yaşanan tartışmaların sonuçlarının rapor halinde hazırlanması,

-Abdullah Öcalan’ın Nevruz bildirisi ve örgüte gönderdiği mektupların değerlendirilmesi,

-Örgütün silahlı birimlerinin son sürece bakış açıları ve önerileri.

Kademeli çekilme

PKK’ya yakın kaynaklara göre, bu talimatların yerine getirilmesinin ardından ortaya çıkacak sonuçlara göre geri çekilme tarihi belirlenecek. Aynı kaynaklara göre, çekilme mayıs içinde başlayabilir.

Çekilecek ilk grupların Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır’dan yola çıkacağı, ilk grupların Irak’a ulaşması ile birlikte diğer grupların da kademeli olarak geri çekileceği belirtiliyor.





Dersim’de 250 PKK’lı var





PKK’nın Dersim eyaleti olarak adlandırdığı Tunceli, Erzincan bölgesinde yaklaşık 250 silahlı PKK’lı bulunduğu, Karadeniz ile Sivas gruplarının da Tunceli’den yönetildiği belirtildi.

Hepsinden görüş alınacak

Güvenlik birimlerinin belirlemelerine göre PKK’nın Kandil’deki yöneticileri, Dersim sorumlusu ’Seyithan’ kod adlı Serdar Erdoğan, Tunceli bölgesinin iki numaralı ismi ’Atakan Mahir’ kod adlı İbrahim Çoban ile her gün görüşerek, durum değerlendirmesi yapıyor. Kandil’in verdiği talimatlarda, her PKK’lının bu konuda görüşünün alınmasını istediği belirtildi.

Güvenliği valiler sağlayacak

Çözüm sürecinin en önemli aşamalarından olan ve örgüt üyelerinin sınırı geçmesini sağlayacak düzenlemeler son şeklini aldı. Çekilme sürecinde güvenliği valiler sağlayacak. Sınır içi operasyon yetki süresine de sınırlama geldi. Artık yetkili de olsa süre 6 ay - 1 sene olmayacak.

Karacı geride, jandarma ve korucu nöbette

PKK’nın silahlı unsurlarının sınır dışına çekilmesi sırasında güvenliğin nasıl sağlanacağı, askerin konumunun ne olacağı üzerindeki tartışmalar sürüyor.

Star gazetesinden Hamza Erdoğan'ın haberine göre, hükümetin üzerinde çalıştığı yasal düzenlemeye göre; çekilme sürecinde güvenliği valiler yönetecek.

Askere operasyon yetkisi veren EMASYA protokolünün kalkmasının ardından yapılan düzelenmede asker sınır içinde operasyon yetkisini validen, sınır ötesi operasyon yetkisini ise tezkerenin öngördüğü şekilde hükümetten alıyordu. Valilerden alınan sınır içi operasyon yetkisi de 6 ay 1 yıl gibi uzun süreli oluyordu. Buna göre, PKK’nın silahları susturarak eylemlerine ara vermesi nedeniyle bir süredir arazi arama ve taramaları ile operasyonlara ara veren Genelkurmay İç Güvenlik Daire Başkanlığı’na bağlı piyade birlikleri, komando ve özel harekat birlikleri, kışlara çekiliyor. Karacıların boşaltığı alanlarda ise polis ve jandarma güvenliği sağlayacak.

Uzun süreli yetki dönemi bitti

Yeni düzenlemeye göre ise; askerin sınır ötesi operasyon için hükümetten izin alması gerekecek. Yeni durumda sınır içi operasyon için valilerden uzun süreli yetki alınması uygulaması sona erecek. Çekilme sürecinde kara birlikleri her ihtimali göz önünde bulundurarak geri planda bekleyecek. Jandarma ve polis çekilme sürecinin güvenliğinde daha etkin olacak. Yerel bazda çekilme güvenliği ve denetimi valilerde olacak.

Korucular nöbet bekleyecek

Güvenlik önlemleri kapsamında, terörle mücadelede yardımcı unsur olarak yararlanılan geçici köy korucularının görev bölgesi ve yönteminde de değişikliğe gidildi. Daha önce askerle birlikte sadece operasyonlara katılan ve onlara kılavuzluk yapan geçici köy korucuları da artık jandarma ile birlikte asayiş sağlayacak. Böylece, halen 59 bini sözleşmeli, toplam 70 bin korucu bölgede jandarma ile birlikte emniyet tedbiri alacak. Korucular, Mehmetçik ile birlikte nöbet tutacak.