İlk çeyrek verileri açıklandı; ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde daraldı

ABD ekonomisi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının olumsuz etkileriyle 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4,8 daraldı. Beklenti, ekonominin yüzde 3,5 daralmasıydı. Açıklanan yüzde 4,8'lik daralma, 2008'den bu yana en sert küçülme verisi olarak kayıtlara geçti.

ABD ekonomisi son olarak 2014 yılının ilk çeyreğinde yüzde 1 küçülmüştü. Böylece, ülke ekonomisi 6 yıl sonra ilk kez daralmış oldu.

ABD'de tüketici harcamaları ise yüzde 7,6 küçüldü. Tüketici harcamalarının da yüzde 3,6 azalması bekleniyordu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), salgınının etkisinde küresel ekonominin 2020'de yüzde 3 küçüleceğini tahmin etmiş, ABD ekonomisinin 2020'de yüzde 5,9 küçüleceğini öngörmüştü.