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Yaşam

İlk çeyreğin lideri Hyundai

Hyundai, yılın ilk dört ayında 16 bin 122 adet otomobil satışı gerçekleştirdi ve yüzde 15,4 pazar payı elde etti.

08 Mayıs 2009 03:00

Hyundai, yılın ilk dört ayında 16 bin 122 adet otomobil satışı gerçekleştirdi ve yüzde 15,4 pazar payı elde etti.

Hyundai'den yapılan yazılı açıklamada, 2009'un ilk üç ayında Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markası unvanını alan Hyundai'nin, nisan ayında da otomobil satışında liderliğini sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Hyundai, bu yılın ilk dört ayında Türkiye'de 16 bin 122 adet otomobil satışı gerçekleştirdi ve yüzde 15,4 pazar payı elde etti. Hyundai geçen yılın aynı dönemindeki 10 bin 28 adetlik satışını yüzde 61 oranında artırmış oldu.

İkinci sıradaki marka ile arasında önemli bir fark yakalayan Hyundai, böylece yılın Ocak-Nisan döneminde 'Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Otomobil Markası' unvanını korudu.

Hyundai, nisan ayında 5 bin 936 adet otomobil satışı gerçekleştirerek, ilk üç ayda olduğu gibi yine en çok otomobil satan marka oldu."

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