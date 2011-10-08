-''İlk Cep''in sahibi Vettel SUZUKA (A.A) - 08.10.2011 - Formula 1'de sezonun 15'inci yarışı olan Japonya Grand Prix'si öncesinde bugün koşulan sıralama turlarında, RedBull'un Alman pilotu Sebastian Vettel, yarınki yarışa ilk cepte (pole position) başlama hakkını kazandı. Alman pilot, 5 bin 807 metrelik Suzuka pistindeki sıralama turlarında, 1:30.466'lık derecesiyle en iyi tur zamanını elde etti. Geçen yılın dünya şampiyonu Vettel, böylece bu sezon 12'inci kez ilk cepte start alacak. Vettel'e, bu sezon da dünya şampiyonluğunu kazanması için Suzuka'da ilk 10 arasına girmesi yeterli olacak. Sıralama turlarında 2'nci ve 3'üncü sırayı ise McLaren'in İngiliz pilotları aldı. Jenson Button'ın 1:30.475'lik derecesiyle 2'nci sırada tamamladığı sıralama turlarını, Lewis Hamilton 1:30.617'lik derecesiyle 3'üncü olarak bitirdi. Yarınki yarışa bu pilotların ardından başlama hakkını ise Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa kazandı.