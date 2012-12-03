İlk cep telefonu mesajı ne zaman, kime atıldı; sms kaç yaşında?

Cep telefonuna ilk mesajın gönderilmesinin üzerinden tam 20 yıl geçti. Kısa mesajlar, iletişimi olduğu kadar dilin kullanımını da büyük ölçüde değiştirdi.

“Slm” gibi kısaltmalar, belli bir karakter sayısına sığdırılmaya çalışılan cümleler ya da acil durum iletileri… Cep telefonlarının olmazsa olmaz özelliklerinden biri olan kısa mesaj servisi (SMS) tam 20 yıldır temel iletişim araçları arasında.

İlk kısa mesaj 3 Aralık 1992'de, o dönem 22 yaşında olan İngiliz mühendis Neil Papworth tarafından telekomünikasyon şirketi Vodafone'un yönetim kurulu başkanı Richard Jarvis'in cep telefonuna gönderildi. Mesajda "Mutlu Noeller" anlamına gelen “Merry Christmas” ifadesi yer alılyordu.

Mesajı iş yerindeki bilgisayarından gönderen Papworth, yıllar sonra bir konferansta “O zaman çok da büyük bir şeymiş gibi gözükmemişti” diye konuştu.

İnternet rekabeti sertleştiriyor

Bu ilk mesajdan sonra kısa mesaj servisi hızla yayıldı. Piyasa araştırma şirketlerinin tahminlerine göre, geçen yıl dünyada 6 ila 8 trilyon arasında kısa mesaj gönderildi.

İngiliz piyasa araştırma şirketi Portio'nun verilerine göre, telekomünikasyon şirketleri 2011 yılında kısa mesajlar sayesinde 202 milyar dolar gelir elde etti. Akıllı telefonlardaki e-posta ve diğer mesajlaşma olanaklarına rağmen bu gelirin üçte ikisinin SMS'ten kazanıldığı sanılıyor.

80'li yıllarda kısa mesaj teknolojisi üzerine çalışan Alman mühendis Firedhelm Hillebrand ise kısa mesajların artık ömrünün son döneminde olduğunu belirterek, akıllı telefonlar üzerinden sınırsız mesajlaşmaya imkân sağlayan "Whatsapp" gibi uygulamaların rekabeti zorladığına dikkat çekiyor.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe