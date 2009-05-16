İlk cep Pedrosa'nın



MotoGP'de Fransa Grand Prix'sinin sıralama turlarında en iyi dereceye imza atan Honda pilotu Dani Pedrosa, yarışa pole pozisyonunda başlayacak.



MotoGP'de sezonun dördüncü yarışı Fransa Grand Prix'sine Honda takımından Dani Pedrosa ilk cepte başlayacak.



İspanyol pilot 1.33.974'lük derecesiyle ilk sırayı alırken, Yamaha'dan Jorge Lorenzo da 1.33.979 ile yarışa ikinci sırada başlama hakkı kazandı.



Ducati'den Casey Stoner 1.34.049'luk derecesiyle üçüncü sıraya yerleşirken, son şampiyon Valentino Rossi de 1.34. 106'lık derecesiyle 4. sırada kaldı.



