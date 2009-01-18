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Bilim / Teknoloji

İlk buluşmada sevişmeyin!

İlişkide mükemmel uyumun sırrı, ilk buluşmada seks yapmamak ve flört süresini mümkün olduğunca uzatmak.

18 Ocak 2009 02:00

İngiltere’deki Londra Üniversitesi yetkilileri tarafından yapılan ve Theoretical Biology dergisinın son sayısında yayımlanan bir araştırma, ilişkide mükemmel uyumun sırrının ilk buluşmada seks yapmamak ve flört süresini mümkün olduğunca uzatmak olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmacılar matematiksel bir yöntem kullanarak, güvenilir erkeklerin cinsel ilişki konusunda ısrarcı olmadıklarını; sadık olmayan erkeklerin ise böyle bir durumda flörte devam etmediklerini belirledi. Yöntemin yaratıcısı, Londra Üniversitesi’nden Profesör Robert Seymour, “Uzun flört dönemi, kadının erkek hakkında daha fazla bilgi elde etmesinin bir yolu. Birleşmeyi erteleyerek, kadın kötü bir erkekle birlikte olma riskini azaltmış oluyor. Erkeğin uzun süren flört dönemine karşı istekli oluşu, onun iyi bir erkek olduğunun işareti” diye konuştu.
Seymour, "Uzun süren bir flört dönemi, her iki tarafa da faydası olacak uyumlu bir ilişki şansını artırmak için ödenmesi gereken bir bedel. Bu da, bir kadına verilebilecek en iyi tavsiyenin bir erkekle ilk günden ilişkiye girmemesi gerektiği olduğunu gösterir” dedi.

Modelin oluşturulmasına yardımcı olan Dr. Peter Sozou ise, stratejinin tam manasıyla kusursuz olmadığını vurgulayarak "Kadınların karşılaşabilecekleri problemlerden biri de kötü erkeği nasıl anlayacakları" diye konuştu.

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