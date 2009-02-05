İlk balinalar karada doğurmuş!

Pakistan'da bulunan ve 47,5 milyon yıllık olduğu tahmin edilen bir fosil, ilk balinaların karada doğurduğunu gösteriyor.



ABD Ulusal Bilim Kurumu Kara Bilimleri Bölümü Başkanı Richard Lane, bu fosilin günümüzdeki balinaların atalarının karada yaşadığı yönündeki tezi güçlendirdiğini söyledi.



2000 yılında bulunan dişi balina fosiliyle ilgili araştırma, dün yayımlanan "Public Library of Science" dergisinin internet sitesinde yer aldı.



Araştırmayı yürüten ekibin başkanı Michigan Üniversitesi paleontologlarından Philip Gingerich, dişi balinanın fosilinin içinde bir balina ceninin fosilinin de bulunmasına çok şaşırtıklarını belirtti.



Gingerich, "önce küçük dişler gördük ve yavru bir erkek balina fosiline rastladığımızı düşündük, ancak kazıya devam edince bu dişler için çok büyük fosillerle karşılaştık. Sonunda doğurmaya hazır bir dişi balina ve bir ceninin fosillerini bulduğumuzu fark ettik" dedi.



Paleontolog Gingerich, tıpkı karada yaşayan memelilerde olduğu gibi, ceninin önce başı vücuttan çıkacak durumda olduğunu, bunun da balinaların atalarının karada doğurduklarını kanıtladığını söyledi. (AA)

