İlk askeri keşif uydusu Göktürk-2 uğurlandı

TUSAŞ Genel Müdürü Dörtkaşlı, ''Göktürk-2 uydusunun 18-20 Aralık tarihleri arasında Çin'de fırlatılması planlanıyor'' dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, törende yaptığı konuşmada, 7,5 metre görüntü çözünürlüğüne sahip ilk milli yer gözlem uydusu olan RASAT'ın 2011 yılının sonlarında uzaya başarıyla gönderildiğini, bugüne kadar Türkiye'nin yüzde 98'inin RASAT Uydusu'ndan alınan görüntülerle kapsandığını söyledi.

Ergün, önümüzdeki 10 yıl içinde, belki de 10 yıla varmadan Türkiye'nin kendi uydularını sadece üreten değil, aynı zamanda fırlatan ülkelerden bir tanesi olacağını söyledi.

Bakan Ergün, yer gözlem uydularında olduğu gibi haberleşme uydularında da önemli mesafe alınacak projelerin yakında hayata geçeceğini bildirdi.

Türkiye 'uzay ligi'nde yer aldı

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, uzayı en çok kullanan ülkenin en gelişmiş ülke olduğunu belirterek, ''Bu ülkeler arasında giderek artan bir rekabet, bir uzay liginin oluşması sonucunu doğurmuştur. Türkiye'de inşallah bu ve bundan sonraki çalışmalarıyla bu ligde yer almıştır'' dedi.

Bakan Yılmaz, bunun yanı sıra üretimi devam eden Göktürk-1 projesi kapsamında TUSAŞ tesislerinde bir uydu entegrasyon ve test merkezi kurulması hedefinde sona yaklaşıldığını belirterek, gelecek yıllarda faaliyete geçecek olan bu merkez ile birlikte gerek haberleşme uydularının, gerekse istihbarat uydularının Türkiye'de tasarlanmasının ve üretilmesinin mümkün olacağını söyledi.

Bu kapsamda GÖKTÜRK-1 uydusunun entegrasyon ve test faaliyetlerinin TUSAŞ'ta yapılacağını ifade eden Yılmaz, uydunun 2014 yılı sonunda uzaya fırlatılacağını kaydetti.

Gobi Çölü'ndeki Jiuquan Uzay Üssü'nden fırlatılacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı, TÜBİTAK ve TUSAŞ Mühendislerinin ortaklığında milli kaynaklarla geliştirilen Göktürk-2 uydusunun fırlatma öncesi düzenlenen uğurlama töreninde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Dörtkaşlı, Göktürk-2 uydusunun Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ve devletin sivil kurumlarının kullanacağı bir gözlem uydusu olduğunu söyledi. Uydunun 2,5 metre çözünürlüğe sahip olduğunu belirten Dörtkaşlı, alt yörünge olarak nitelendirilen yörüngeye oturtulacağını ifade etti.

Dörtkaşlı, ''Fırlatma için Çin'e gönderilecek. Uydunun 18-20 Aralık tarihleri arasında fırlatılması planlanmaktadır. Bu Türk havacılık tarihi için bir ilk olacak'' diye konuştu.

GÖKTÜRK-2 Uydusu, Çin'de Gobi Çölü'ndeki Jiuquan Uzay Üssü'nden fırlatılacak.