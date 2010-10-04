-İLK ARICILIK MÜZESİ AYDIN'DA AÇILDI AYDIN (A.A) - 04.10.2010 - Türkiye'nin ilk arıcılık müzesi olan Çine Arıcılık Müzesi, törenle açıldı. Dünya Arıcılar Birliği Genel Başkanı Gilles Ratia, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Çine Belediyesi ve Çine Gelişim Vakfı tarafından yürütülen proje kapsamında Yağcılar köyünde kurulan Çine Arıcılık Müzesinin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de arıcılığın gelişmesinin ve büyümesinin kendisini mutlu ettiğini belirtti. Arı üretimi doğru yapıldığında büyük verim alınabildiğini ifade eden Gilles Ratia, şunları söyledi: ''Anadolu denince akla varlık, tüm gıdaların yetiştiği bolluk, bereket, dünya arı ırkları ve gen kaynakları açısından çeşitlilik, eşi benzeri olmayan bir yurt gelmektedir. Aydın denince ise bir çok medeniyetlere ev sahipliği yapmış, 12 ay üretim yapılabilen, dağlarından yağ, ovalarından bal akan topraklar akla gelmektedir. Türkiye, dünyada koloni varlığı bakımından ikinci, bal üretimi bakımından ise dördüncü sırada yer almaktadır.''