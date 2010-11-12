İlk Apple açık arttırmada

T24- "Kutusundan kullanıma hazır halde çıkan ilk ticari kişisel bilgisayar" Apple-1, Christie's müzayedesinde açık artırmayla satılacak.



Teknoloji devlerinden Apple’ın ilk ‘ticari’ bilgisayarı Apple-1, Christie’s müzayedesinde satılacak. 1976 yılında Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından üretilerek Jobs’ın ailesinin garajından satışına başlanan Apple-1’e açılış bedeli olarak 240 bin dolar (150 bin sterlin) fiyat biçildi.



İlk ‘ticari’ Apple kabul edilen Apple-1 bilgisayar, 1976 yılında yaklaşık 200 adet üretildi. Bugün bunlardan pek azı hayatta. 23 Kasım'da açık artırmayla satılacak makineyse şaşılacak kadar iyi durumda.



Bilgisayarın işlemcisi 1 MHz hızında MOS 6502, belleği ise 8kb; yani bugün ortalama bir MP3’ü bile alamayacak denli küçük. “Bu aslında gelişmiş bir hesap makinesi’ diye konuşan Christie’s yetkilisi Julian Wilson’a göre cihazın önemi, kullanıma hazır ilk bilgisayar olmasında yatıyor. Wilson şöyle devam ediyor:



Apple-1, kutusundan hemen kullanılabilir şekilde çıkan ilk bilgisayar. Yani meraklısının lehim makineleriyle toplamak zorunda olduğu bir cihaz değil, her şey önceden birleştirilmiş. Orijinal konsept de zaten bu, sistemin kullanıma hazır halde gelmesi. Bu anlamda bugünkü iPad, iPhone ve iPod’ların habercisi sayılabilir”.



Christie’s’te açık artırmayla satılan modelin ahşap kaplamalarla biraz ‘kişiselleştirilmiş’ olduğu göze çarpıyor. Apple-1’ler 1976’da 666 dolara satışa çıkarılmıştı. Monitörsüz bilgisayara eklenebilecek ‘kaset okuyucu ünite’ için de ayrıca 75 dolar ödeniyordu.



Cihazın kutusundan çok kısa bir kullanım kılavuzu dışında Steve Jobs imzalı bir de mektup çıkıyordu. Jobs mektupta müşteriye bilgisayarın hangi monitör ve klavyeyle en iyi performansı göstereceği konusunda tavsiyelerde bulunuyor.