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Spor

İlk af 'sağlam' yerden

Beşiktaş'ta İbrahim Toraman ve İbrahim Üzülmez için ilk af, tam 37 gün sonra futbolcularını karşısına alan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'dan çıktı

11 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Beşiktaş'ta İbrahimler'e ilk af Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'dan çıktı. Dün medyaya birlikte poz veren İbrahim Üzülmez ve İbrahim Toraman daha sonra teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın odasına girdiler.

>"Pişmanlığı biz yaşadık"

Tam 37 gün sonra futbolcularını karşısına alan Sağlam'ın "Yapmış olduğunuz kavga ne kadar yanlış ta olsa da hatanızı anlayıp özür dilemeniz ve birbirinize kenetlenmeniz beni çok sevindirdi. Sizin dönmenizi istemiyordum ancak gözünüzdeki forma aşkını görünce fikrimi değiştirdim. Ben kinci bir insan değilim. Artık benim tarafımdan bir problem yok söz yönetimde" dediği öğrenildi.

Sağlam'ın daha sonra iki futbolcuya son durumlarını sorduğu ve "Sizi çalıştıran hocanız bana iyi şeyler söyledi. İyi antrenman yaptığınızı belirtti. Umarım en kısa sürede takımın seviyesine gelirsiniz" dediği ifade edildi.

İbrahim Üzülmez ve İbrahim Toraman'ın da Sağlam'a yanıt olarak "Bundan sonra Delgado'nun en büyük yardımcısı biz olacağız. Takıma ağabeylik yapacağız. Bu güzel tabloya biz de bir şayler katabilirsek çok seviniriz" karşılığını verdikleri öğrenildi.

Menajer Sinan Engin'in de medyaya poz veren iki futbolcunun görüntülerini televizyonlarda izledikten sonra İbrahim Üzülmez ve ibrahim Toraman'a telefon açtığı ve teşekkür ettiği bildirildi.

Bu arada Beşiktaş Perşembe günü oynayacağı Siroki Brijeg maçının hazırlıklarını bugün medyaya kapalı yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sakatlıkları sona eren Sivok ve Zapatocny'nin bu karşılaşmada yer alabilecekleri kaydedildi.

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