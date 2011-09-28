-İlk "plastik boeing" Tokyo'ya indi EVERETT/TOKYO (A.A) - 28.09.2011 - Amerikan havacılık firması Boeing'in yüzde 50'si plastik ve karbon elyafı gibi kompozit malzeme kullanarak ürettiği yeni uzun mesafe yolcu uçağı 787 Dreamliner, Japon havayolu şirketi All Nippon Airlines'la (ANA) ticari seferden önceki ilk uçuşunda Tokyo havalimanına indi. 1 Kasım'da düzenli Japonya yurtiçi seferlere başlayacak uçak, 26 Ekimde ilk uluslararası seferini Hong Kong'a yapacak. ANA Nisan 2004'te 787'yi ilk sipariş ettiğinde uçağa 2008 yılında sahip olmayı umarken, imalinde görülen sorunlardan ötürü üç yıl gecikmeyle üretilen ANA'nın beyaz ve deniz mavisi renklerine boyalı ilk uçağı, üretiminde yer alan yüzlerce kişinin eşliğinde hangardan çıkarılmıştı. Yarısının kompozit malzemelerden üretilmesi sayesinde kendi kategorisindeki diğer yolcu uçaklarından yüzde 20 daha az yakıt harcayan uçak ANA Genel Müdürü İto ile birlikte Japonya'ya uçtu. Kalıp teknolojisi sayesinde 1500 alüminyum örtü ve 50 bin perçin daha az kullanılarak üretilen 16 bin km menzilli Boeing Dreamliner 787 diğer uçaklardan daha sessiz. Yolcularına dokunmatik 17 inç ekran ve elektrikle pencere gibi lüks hizmetler verecek 250 ila 290 koltuk kapasiteli uçak, üç yıl gecikmeyle 32 milyar dolara mal oldu. Koltukları özel tasarlanan ve içerdeki hava diğer uçaklara göre daha kuru olan Dreamliner, 57 metre uzunluğa ve 60 metre kanat genişliğine sahip.