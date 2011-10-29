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Yaşam

İlk 30 Mevlana Evi Erciş'e ulaştı VAN (A.A)

29 Ekim 2011 16:26

-İlk 30 Mevlana Evi Erciş'e ulaştı VAN (A.A) - 29.10.2011 - Türk Kızılayı'nın deprem bölgesine gönderdiği Mevlana Evleri'nin ilk 30'u ile Belçika'dan gönderilen 414 çadır deprem bölgesi Erciş'e ulaştı. Tırlarla Erciş'e getirilen Mevlana Evleri ile Belçika'dan gönderilen çadırlar, Erciş Endüstri Meslek Lisesi yanındaki boş alana kurulacak. İş makineleri ile hazır hale getirilen alanda çadırların kısa sürede kurulması bekleniyor. Öte yandan Belçika'dan gönderilen çadırların 400 tanesinin aile barınma çadırı diğer 14 çadırın ise ortak kullanım özelliğine sahip büyük çadırlardan oluştuğu öğrenildi. Tırlardan indirilen Mevlana Evleri ile çadırların kurma çalışmaları sürüyor.

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