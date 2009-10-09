İlk 100'e girmemiz zor

Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof.Dr. Yusuf Ziya Özcan, dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında bir Türk üniversitesi bulunmamasını değerlendirdi: "Dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına girmek zor bir iştir"

Dün Trabzon'da YÖK Genel Kurul toplantısı yapan, geceyi de kentte geçiren Başkan Özcan ve yönetim kurulu üyeleri, bu sabah Rize'ye geçti. Rize Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Meslek Yüksek Okulu'na giden YÖK heyetini burada Rize Valisi Seyfullah Hacımüftüoğlu ve Rektör Prof.Dr. N. Turan Okumuşoğlu karşıladı.

Burada kahvaltı yaptıktan sonra bir gazetecinin, dün açıklanan dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında bir Türk üniversitesi bulunmamasını değerlendirmesini istemesi üzerine konuşan Prof.Dr. Özcan, şurları söyledi:

"Dünyada 100 üniversite arasına girmek zor bir iştir ama o listeler değişik şekillerde hazırlanıyor. Belki değişik parametreler kullanılsaydı biz de de girecek üniversiteler olabilirdi. Biz de de bir sürü güzel ve büyük üniversite var. İstanbul, İstanbul Teknik, Boğaziçi, Bilkent, Sabancı, Koç üniversiteleri olabilir. Niye olmasın? Hepsi iyi durumda."

Daha sonra Rize Üniversitesi Rektörlüğü ile Rize Valiliğini ziyaret eden Prof.Dr. Özcan, valiliği ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Rize Üniversitesi'nin yeni kurulan bir üniversite olduğunu belirterek, "Buradaki arkadaşlarımızın ne kadar hırslı olduklarını da şimdi öğreniyorum. YÖK olarak bu hırs neyi gerektiriyorsa, ne yapılıyorsa ona aynı şekilde cevap vermeyi isteriz. Onlardan gelecek talepleri en kısa zamanda değerlendirmek ve yapılacak ne varsa yapmak isteriz" dedi.

Heyet daha sonra Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'nin Başkenti Batum'a gitmek üzere Rize'den ayrıldı.