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İlk 100'e bir tek Beşiktaş girebildi

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) 'Dünyanın En İyi Futbol Takımları'...

17 Ocak 2012 02:00

T24 - Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' 2011 yılı değerlendirmesinde Beşiktaş, ilk 100 içinde yer alan tek Türk ekibi oldu.



IFFHS'nin ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinin 1 Ocak-31 Aralık 2011 tarihini kapsayan raporunda Beşiktaş, 141,5 puanla 71. sırada yer aldı.

Beşiktaş dışında Trabzonspor, Gaziantepspor, Fenerbahçe, Bursaspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray ve Gençlerbirliği ilk 400'de yer alıp değerlendirmeye giren diğer Türk ekipleri oldu.

Değerlendirmede Trabzonspor 121 puanla 104., Gaziantepspor 95,5 puanla 171., Fenerbahçe 87 puanla 200., Bursaspor 79,5 puanla 242., İstanbul Büyükşehir Belediyespor 73 puanla 281., Galatasaray 71 puanla 293., Gençlerbirliği ise 68,5 puanla 318. sırada bulundu.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi ikinci turdaki rakibi Hollanda'nın PSV Eindhoven ekibi 207 puanla 18. sırada bulunurken, Beşiktaş'ın rakibi Portekiz'in Braga takımı da 169,5 puanla 33. sırada yer aldı.


Barcelona zirvede

İspanyol ekibi Barcelona, IFFHS'nin 2011 yılı ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinde zirvedeki yerini korudu.

Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid 2. sırada, Arjantin temsilcisi Velez Sarsfield ise 3. sırada bulundu.

''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinin ilk 10 sırasında yer alan ekipler ve Türk takımlarının sıralamaları şöyle:

Sıra    Takım                  Ülke        Puan
------------------------------------------------
1.    Barcelona               İspanya       367

2.    Real Madrid             İspanya       312

3.    Velez Sarsfield         Arjantin      271

4.    Manchester United       İngiltere     270

5.    Manchester City         İngiltere     239

6.    Santos                  Brezilya      238

7.    CD U. de Chile Santiago Şili          235,5

8.    Benfica                 Portekiz      235

9.    Porto                   Portekiz      231

10.   CD U. Catolica Santiago Şili          230

71.   Beşiktaş                Türkiye       141,5

104.  Trabzonspor             Türkiye       121

171.  Gaziantepspor           Türkiye        95,5

200.  Fenerbahçe              Türkiye        87

242.  Bursaspor               Türkiye        79,5

281.  İstanbul B.Şehir Bld.   Türkiye        73

293.  Galatasaray             Türkiye        71

318.  Gençlerbirliği          Türkiye        68,5


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