'İlişkilerimiz mükemmel düzeyde'

T24- Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ve Suriye ile ilişkilerin her alanda mükemmel düzeyde olduğunu belirterek, “Helva yapmak için ne gerekiyorsa var. Serbest ticaret anlaşması var, vizeler kalktı, ilişkiler çok iyi düzeyde. Artık işadamlarımızın birbiriyle yakın bir diyaloğa girmesi lazım” dedi.



Çeşitli temaslarda bulunmak için Suriye'ye gelen Bakan Şimşek, Halep Valisi Ali Ahmad Mansoura'yı ziyaret etti. Şimşek, ziyarette yaptığı konuşmada, dünyanın kültür mirası açısından çok önemli olan Halep'te bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.Şimşek, “Türkiye ile Suriye ilişkileri siyasi, ekonomik her alanda mükemmel denilecek düzeyde. Bu ilişkileri daha da ileri noktaya getirmek için gerekli siyasi irade var” dedi.



Suriye'ye ilk kez geldiğini, bunun gecikmiş bir ziyaret olduğunu ifade eden Şimşek, “Dost ve kardeş ülke Suriye'nin gelişmesi, refahının yükselmesi, istikrarı bizim açımızdan çok önemli. Ben kendimi evimde hissediyorum. Son derece rahatım” diye konuştu.



Siyasiler olarak, ev ödevlerini yaptıklarını ve siyasi ilişkilerin mükemmel düzeyde olduğunu belirten Şimşek, “Artık işadamları bir araya gelip, iki ülkenin refahını daha ileriye götürmek için beraberce çalışacaklar” dedi.



TÜRKİYE-SURİYE ORTAK BANKASI KURULMASI

Bakan Şimşek ve Vali Mansoura daha sonra Valilik toplantı salonunda Halep Ticaret ve Sanayi Odası üyesi işadamlarıyla bir araya geldi. Bakan Şimşek, işadamlarının bir araya gelip daha fazla istihdam yaratması daha fazla yatırım yapması, daha fazla iş hacmi üretmesi için bütün koşulların mevcut olduğunu söyledi.



Şimşek, “Suriye ve Türkiye bu bölgenin istikrar, barış ve refah bölgesi olması için çok önemli iki aktördür. Biz ülke olarak Suriye'nin gelişmesi, kalkınması için her türlü desteği vermeye hazırız. Bundan Türkiye ve bölge yarar görecektir. Ben geleceği çok parlak görüyorum” diye konuştu.

Türkiye'nin yatırımlar ve reformlar konusunda son 8-10 yılda büyük değişimden geçtiğini ifade eden Şimşek, 8 yıl önce Türkiye'nin, dünyanın en büyük 23. ekonomisiyken şu anda 16. büyük ekonomisi olduğuna dikkate çekti.

Şimşek, bankacılık ve telekom altyapısında önemli mesafeler katedildiğini anlatırken, “Bu çerçevede deneyimlerimizi, birikimlerimizi Suriye'ye aktarma konusunda kararlıyız. Türkiye-Suriye ortak bankası kurulması konusunda karar var. İnşallah önümüzdeki dönemde onun da sonuçlarını elde edeceğiz” dedi.



Türkiye'nin dünya turizm liginde turist sayısı açısından 7. sırada olduğunu anımsatan Şimşek, iki ülkenin turizmde de işbirliği, ortak tesisler yapabileceğini bildirdi.



HELVA YAPMAK İÇİN HER ŞEY VAR

Türkiye'nin eskiden yıllık 1 milyar dolara yakın yabancı sermaye çektiğini kriz öncesinde yıllık 20 milyar dolara ulaştığını ve krizle birlikte bir azalma yaşandığını dile getiren Şimşek, “Önümüzdeki yıllarda tekrar artışa geçecektir. Yabancı şirket sayısı da çok hızlı arttı, 2010'nun ikinci yarısında 25 bini aştı. Bu da reformlar yapılırsa bir ülkenin nereden nereye geldiğinin çok güzel bir göstergesi. Türkiye yabancı sermaye açısından çok cazip bir ülke” şeklinde konuştu.

Türkiye-Suriye yakınlaşmasının beraberinde çok güzel bir deneyim paylaşımını getireceğini ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

“Birbirimizden çok şey öğrenebiliriz. Tekerleği yeniden keşfetmenin bir manası yok. Biz, başarı hikayelerinden ilham alarak, ülkelerimizi çok daha ileri noktalara götürebiliriz. Türkiye olarak Suriyeli kardeşlerimizle bütün deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız. Çünkü Suriye'nin kalkınması Türkiye'nin menfaatinedir.



Biz Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız. Aslında helva yapmak için ne gerekiyorsa var. Serbest ticaret anlaşması var, vizeler kalktı, siyasi diyalog en üst düzeyde, ilişkiler çok iyi düzeyde. Artık, işadamlarımızın birbirleriyle yakın bir diyaloğa girmesi lazım. Ortak girişimler yaparak, Türkiye'de, Suriye'de üçüncü ülkelerde, Irak'ta, Avrupa'da niye olmasın... Ülkelerimizin menfaatine dünyanın gelişmesine sizler katkıda bulunabilecek kapasitedesiniz. Siyasiler olarak arkanızdayız. Daha fazla istihdam, daha fazla katma değer üretmeniz için önünüzü açmaya kararlıyız. Her zaman sizlere kapımız açık.”







TÜRK İŞADAMLARINA YATIRIM DAVETİ

İşadamlarının sorularını da yanıtlayan Bakan Şimşek, sınır kapısındaki geçişlerde yaşanan sıkıntılara ilişkin olarak, “Sınır kapılarımızın tamamını modernize ederek insan, taşıt ve mal trafiğini kolaylaştıracak düzenlemelere başladık. Sizlerin bu sorunu önemli ölçüde giderilecek” dedi.

Şimşek bir soru üzerine, eğitime daha fazla kaynak ayırmak ve bu konuda işbirliği yapmak gerektiğini söyledi.

“Türkiye'den Suriye'ye niye daha fazla yatırımcı gelmiyor?” diye soran Bakan Şimşek, iki ülke arasındaki yatırım fırsatlarını iyi tanıtmak gerektiğini vurguladı.

Halep Valisi Ali Ahmad Mansoura ise şu an Türkiye Suriye ilişkilerinin dünya ülkeleri nazarında örnek alınacak şekilde olduğunu kaydetti.

İki ülkenin ekonomisini birlikte geliştirmesi gerektiğini ifade eden Mansoura, Türkiye ile Suriye arasındaki 2 milyar dolarlık dış ticaret hacminin çok düşük olduğunu, önümüzdeki yıllarda bunun 5 milyar dolara çıkabileceğini belirtti.

Halep Organize Sanayi Bölgesi'nde 54 Türk yatırımı bulunduğunu, Türk işadamlarının yatırımının artmasını istediklerini ifade eden Mansoura, şöyle konuştu:

“Ticaret hacminin yükselmesi için her türlü çabayı göstereceğiz. Kalıcı Türk yatırımlarının Suriye'de yapılmasını, iki ülkede de ortak yatırımlar yapılmasını ümit ediyoruz. Türkiye-Suriye ticaret hacmi çok mütevazi, umudumuz bunun kat kat yükselmesi.”

Vali Mansoura, Filistin'e insani yardım götüren gemiye yapılan saldırıyı da kınayarak, “Türkiye'nin buna cevabı çok muhteşem oldu” dedi.Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ziyareti sırasında Vali Mansorua'ya “İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti” kitabını hediye etti.Mansorua ise Bakan Mehmet Şimşek'e sedef kutu ve çeşitli hediyeler sundu.

Bu arada Bakan Şimşek, ziyareti sırasında Valilik binasının merdivenlerinden düşerek yaralanan Türkiye'nin Halep Başkonsolosu personeli Feray Salem'i hastanede ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in eşi Esra Şimşek'in de katıldığı ziyaret ve toplantıya Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Koçer, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Mehmet Aslan, Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Adnan Keçeci, Kızıl Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Gaziantepspor Kulüp Başkanı İbrahim Kızıl da katıldı.