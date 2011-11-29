-İlişkiler gerildi HARTUM (A.A) - 29.11.2011 - Sudan'ın Kenya Büyükelçisini sınır dışı ettiği bildirildi. Sudan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Sudan hükümetinin Kenya Büyükeçisinden Hartum'u terk etmesini istediğini, Sudan'ın da Nairobi'deki Büyükelçisini geri çektiğini söyledi. Sözcü El Ubeyd Morawah, ''Sudan'ın başkenti Hartum'daki Kenya Büyükelçisi'ne ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre verildi'' dedi. Kenya'da bir mahkeme, Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir hakkında tutuklama emri çıkartmıştı.