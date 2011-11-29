T24 LogoT24 Logo
Dünya

İlişkiler gerildi HARTUM (A.A)

29 Kasım 2011 02:33

-İlişkiler gerildi HARTUM (A.A) - 29.11.2011 - Sudan'ın Kenya Büyükelçisini sınır dışı ettiği bildirildi. Sudan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Sudan hükümetinin Kenya Büyükeçisinden Hartum'u terk etmesini istediğini, Sudan'ın da Nairobi'deki Büyükelçisini geri çektiğini söyledi. Sözcü El Ubeyd Morawah, ''Sudan'ın başkenti Hartum'daki Kenya Büyükelçisi'ne ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre verildi'' dedi. Kenya'da bir mahkeme, Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir hakkında tutuklama emri çıkartmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24