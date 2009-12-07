T24- Minare yasağını referanduma götüren Halk Partili vekil Freysinger, kendini Erdoğan’ın “Ilımlı İslam yoktur” sözleriyle savundu. İsviçreli vekil kampanyada “Minareler süngümüz” sözünü de kullanmıştı.

İsviçre’de referandumda yüzde 57 ile kabul edilen “minare yasağı”nın mimarlarından Halkçı Partili milletvekili Oskar Freysinger, İspanyol El Pais gazetesine bu yasağı savunurken Erdoğan’ın “Ilımlı İslam yoktur” sözlerini kanıt gösterdi. Referandum için gereken 100 bin imzanın toplanması sırasında kampanyaya öncülük eden ve “Minarelerin çok önemsiz yapılar olduğunu söylüyorlar. Ama Türkiye Başbakanı Tayyip Erdoğan ‘Minareler süngümüz’ diyor. Ben bu süngünün Avrupa’nın kalbine saplanmasını istemiyorum” sözlerini kullanan İsviçreli vekil bu kez de “Avrupalı ve demokratik bir İslam’ın olamayacağını” öne sürdü.

Aydınlık Avrupa’ya veda

Freysinger, El Pais ile yaptığı söyleşide İslami göçün Avrupa’ya doğrudan siyasi etkiyi yapabilecek boyuta ulaşıncaya kadar devam edeceğini savunarak “Aydınlık Avrupa’ya veda edebiliriz” ifadesini kullandı. Kendisini “Nicolas Sarkozy’nin partisine yakın” olarak tarif eden Freysinger, solcu gazeteci ve aydınları sert dille eleştirdiği söyleşide ayrıca “Avrupalı ve demokratik bir İslam’ın olamayacağını” öne sürüp minare yasağını savunurken de Başbakan Erdoğan’ın “Ilımlı İslam yok, İslam var” yönündeki sözlerini hatırlattı.

‘Özür dilemeyeceğiz’

İSVİÇRE Konfederasyonu Başkanı Hans-Rudolf Merz, minare yasağı ile sonuçlanan referandum için İsviçre’nin özür dilemeyeceğini ancak Müslümanlarla diyaloğa gireceklerini söyledi. Merz, İsviçre’nin Tribune de Geneve gazetesine yaptığı açıklamada, Müslümanlar’a ve Müslüman ülkelere İsviçre demokratik standartlarını anlatacaklarını, referandum sonucunun İslam’a karşı olmadığını söyledi. İsviçre’de minare yapımına izin verilmeyeceğini de hatırlattı.