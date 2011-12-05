İlik nakli yapılamadı sokakta kaldı

T24 - Lenfoma hastası Çağlar, ilik nakli için gönderildiği hastanede tedavi olamayınca eski hastanesine geri dönmek istedi ancak yer yok denilince ortada kaldı.



İstanbul Bakırköy’de yaşayan ve lenf bezi kanseri (lenfoma) olan Güllü Çağlar (56), yatarak tedavi olması gerekirken bugüne dek başvurduğu kamu hastanelerinde yer olmadığı gerekçesiyle hastaneye yatırılmıyor, tedavisi yapılmıyor.



Yaklaşık 20 gün boyunca hastane kapıları yüzüne kapanan ve gözyaşları içinde tedavi olmayı bekleyerek Sağlık Bakanı’na seslenen Çağlar, “Bana ekmek bile vermesinler ancak ilacımı versinler. Hastanede yer yoksa bahçesinde bile ilacı almaya razıyım. Vicdanları varsa beni ölüm döşeğinden kaldırsınlar. Çaresizlik içinde ölümü beklemek istemiyorum” dedi.



Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre 5 çocuk annesi Güllü Çağlar, 3 yıl önce aşırı terleme, bel ağrısı ve koltuk altında çıkan şişlik nedeniyle Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti.



Yapılan tahlil ve tetkiklerin ardından lenf bezi kanseri teşhisi konulan ve ameliyatla koltuk altı bezesi alınan Çağlar, o günden sonra kemoterapi ve ilaç tedavisi almaya başladı. 2 yıl boyunca Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi onkoloji servisinde tedavi gören Çağlar, daha sonra ilik nakli yapılması gerektiği için Çapa Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.



Burada 8 aya yakın ilaç tedavisi gören Güllü Çağlar, tedaviye yanıt vermemesi üzerine yeniden Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. Ancak yer olmadığı gerekçesiyle hastaneye kabul edilmeyen Çağlar, Bakırköy Dr. Sadi Konuk ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden de aynı yanıtı aldığını iddia etti.





