İlik nakli bekleyen 9 yaşındaki Emir Efe hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde Twitter'da başlatılan #MinikEfeilikArıyor hashtag'iyle ülke gündemine yerleşen ve birçok ünlü isimden de destek alan 9 yaşındaki Emir Efe, dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

radikal.com.tr'de yer alan habere göre, bundan tam 6 yıl önce yakalandığı lösemi rahatsızlığı sebebiyle yaşam mücadelesine oldukça erken bir yaşta başlayan Emir Efe'nin geçtiğimiz 1.5 ay içinde ilik nakli olması gerekiyordu. Bu doğrultuda düzenlenen bir kampanya dahilinde, aralarında sanat, spor ve siyaset camiasından birçok ünlü ismin de olduğu duyarlı vatandaşlar, Emir'in sesini duyurmak için büyük çaba sarfetti. Bu doğrultuda birçok taraftar grubu da 1.5 ay içinde ilik nakli olması gereken Fenerbahçe taraftarı Emir Efe'ye sosyal medyadan destek vermişti.

1.5 ay içinde ilik nakli olması gerekiyordu

Her defasında kanseri alt etmeyi başardı ancak son mücadelesinde doktorların 1.5 ay gibi kısa bir süre içinde ilik nakli olması gerektiğini söylediği ve tüm çabalara rağmen hayata tutunamayan minik Efe'nin dün akşam saatlerinde hayata veda ettiği bildirildi.

Birçok ünlü isim de destek olmuştu

Twitter'da #MinikEfeilikArıyor hashtag'iyle tüm ülkenin gündemine yerleşen Emir; Suat Kılıç, Hidayet Türkoğlu, Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Bekir İrtegün, Sezer Öztürk, Bengü ve Fettah Can gibi isimlerden de destek almıştı. Emir Efe'nin ölüm haberini alan ünlü isimler, ailesine ve yakınlarına başsağlığı mesajları gönderirken, yine Twitter üzerinden başlatılan #MekanınCennetOlsunEmirEfe hashtag'i ise oldukça kısa bir süre içerisinde trend listesinin başına yerleşti. İşte, Twitter'da minik Efe'nin ardından yazılanlar:

Serkan Işıldak (@serkanisildak1): Emir Efe, Türkiye'de ilik bankası yerine AVM, o bu şu yapıldığı için bugün aramızda değil. #MekanınCennetOlsunEmirEfe

Ceyhun Yılmaz (@ceyhunyilmaz): Olmadı.. Kısa bir rüya; bizim "uğruna"kavga ettiğimiz hayat.

Rahmet dilerim. Annem bulur seni. Çocukları sever! #MekanınCennetOlsunEmirEfe

ezgi mola (@ezgimola): Ah be! #MekanınCennetOlsunEmirEfe Allah kalanlarına sabır versin .

çArşı (@KingCarsi): #MekanınCennetOlsunEmirEfe Mekanın CENNET Olsun Güzel Çocuk..

Davulcu Vedat (@tribunvedat): Sana sahip çıkamadık, affet #MekanınCennetOlsunEmirEfe

Hande Yener (@handeyener): #MekanınCennetOlsunEmirEfe kucuk melek nurlar icinde yat.. :(

vox. v. (@voxventi): kendimi hayata karşı bi kez daha yenilmiş gibi hissediyorum. cümle kuramadığım anlardayım. #MekanınCennetOlsunEmirEfe

Q'in ? (@CigdemOzkan): Sadece susabildiğin anların vardır bazen. #MekanınCennetOlsunEmirEfe

basakalabalık (@basakaras35): Çocuklar ölmezmiş bebek!! #MekanınCennetOlsunEmirEfe