İlik kanseri mahkum Abdulsamet Çelik tahliye edildi

Sincan Cezaevi’nde kalan PKK davası hükümlülerinden ilik kanseri olan Abdülsamet Çelik’in sağlık gerekçesiyle cezasının geri kalanının infazının durdurulmasına karar verildi.

Radikal.com.tr'nin haberine göre, PKK davası kapsamında hükümlü bulunan Sincan 2 Nolu F tipi Cezaevi’nde kalan ilik kanseri hastası Abdülsamet Çelik için Cezaevi Savcılığı 4. Yargı Paketi’nde yapılan düzenlemeleri dikkate alarak, hükümlünün cezasının infazının durdurulmasına karar verdi. İnsan Hakları Derneği ’nin (İHD) raporlarında ömrünün son günleri yaşadığı belirtilen Çelik’in, tedavi amaçlı tahliye edildiğinin altı çizildi.

PKK yöneticiliği ve eylemlere katılmakla suçlanan, 20 yaşındayken 1994’te cezaevine giren, TCK’nın 125’inci maddesinden yargılanarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Çelik, 16 yıldır cezaevinde.