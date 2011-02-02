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Yaşam

Ilıcalı: Program yapmamız söz konusu bile olamaz

Acun Ilıcalı 'Yok Böyle Dans'ın bu hafta yayınlanmayacağını açıkladı.

02 Şubat 2011 02:00

T24 - Defne Joy Foster'ın yarışmacı olarak yer aldığı "Yok Böyle Dans"ın yapımcısı Acun Ilıcalı, Foster'ın ani ölümü üzerine Acun Medya adına açıklam yaptı.


Acun Ilıcalı'nın yazılı yaptığı basın açıklaması şöyle:

"Sevgili Arkadaşım Defne Joy’u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Yok Böyle Dans’ta beraber olduğumuz süre boyunca bana hep destek olmuş böylesine iyi niyetli bir insanın bu kadar genç bir yaşta aramızdan ayrılması bana ve bütün Acunmedya ailesine büyük bir acı verdi. Defne’ye Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı diliyorum. Takdir edersiniz ki böyle bir acı yaşarken hafta sonu hiçbir şekilde program yayını yapmamız söz konusu bile olamaz. Bu hafta sonu Yok Böyle Dans ve Yetenek Sizsiniz Türkiye yayınları olmayacaktır."


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