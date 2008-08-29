Ilıcak'ın inanmak istemediği iddia

Sabah Gazetesi Yazarı Nazlı Ilıcak bugünkü yazısının bir bölümünü medya ergenekon ilişkilerine ayırdı. Firari sanık emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'ün ziyaretçilerini dinlemesinden yola çıkan, Ilıcak, Çukurova Medya Grup Başkanı Tuncay Özkan'ın görevine iadesi için komutanların Mehmet Emin Karamehmet'e "rica"sını anlattı. Ama daha da önemlisi "inanmak istemiyorum" dediği bir iddiayı da yazısına taşıdı:



"Tuncay Özkan, 16 Aralık 2003'te Levent Ersöz'e gidiyor. Konuşmada, gene Atilla Uğur var. 3'lü, Karamehmet'le yapılan toplantıyı tartışıyorlar aralarında. Tuncay Özkan, Akşam gazetesinde çalışan Ankara temsilcisi Nuray Başaran ile İsmail Küçükkaya'nın Çukurova'nın işlerini takip ettiğini anlatıyor. Özkan, aynı zamanda, Mehmet Emin Karamehmet'in BDDK ile sorunları çözmek için, Abdüllâtif Şener'e 500 bin dolar rüşvet verdiğini de iddia ediyor.



* Eruygur ne demek istedi?: Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur, "Bir iki yıllık sıkıntılarını paylaştım" der ve Karamehmet'ten vefa beklerken neyi kastediyordu? Belgeler, Ankara temsilcisi Nuray Başaran'ın da, Jandarma'yla münasebetini ve görüşmeler yaptığını ortaya koyuyor. O tarihte, Ersin Pamuksüzer'in, Nuray Başaran'la birlikte Danıştay'dan çıkacak kararı, asker-sivil bürokrasiyle ilişki kurarak takip ettiğini biliyoruz. Bilmediğimiz ve inanmak da istemediğimiz nokta, Abdüllâtif Şener ile ilgili iddia.

* Benim düşüncem şöyle: Karamehmet, Nuray Başaran vasıtasıyla, pek çok askeri, (Meselâ MGK Genel Sekreteri Tuncer Kılınç'ı), bu arada Şener Eruygur'u da devreye sokup, Danıştay'dan Pamukbank'ın iadesi yolunda bir karar çıkarttı. Ardından, emekliye ayrılacak olan Engin Akçakoca sayesinde Çukurova'nın çok lehinde bir protokol imzalandı. AK Partili siyasetçilerin şu veya bu şekilde ses çıkarmaması temin edildi. Ve en sonunda da, AK Parti'ye bedel olarak Tuncay Özkan'ın kellesi sunuldu. "



