İlhan Taşcı'dan üyesi olduğu RTÜK'e: Bırakın algıyı, olgu çocukların cinsel istismara uğramasıdır

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, RTÜK’ün Erzurum’daki Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu’nda 7 çocuğun uğradığı istismarı gündeme getiren kanallara verilen cezaların “elim olayın gündeme getirilmesine değil, mahkemelerin verdiği ve yasal olarak uymak zorunda bulunulan yayın yasaklarının hiçe sayılması” ile ilgili olduğu yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Taşcı, “Bırakın algıyı; olgu çocukların cinsel istismara uğramasıdır. Çocukların incindiği/incitildiği yerde kimse hikâye anlatmasın” açıklamasını yaptı.

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RTÜK, dün; Erzurum’daki bir Kuran kursunda 7 çocuğun uğradığı istismarı gündeme getiren KRT, Halk TV, TELE 1 kanallarına idari para cezası kararı verdi. Tepkiler üzerine, RTÜK şu açıklamayı yaptı:

“Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun 06.04.2022 tarihindeki toplantısında alınan müeyyide kararları, bazı sosyal medya kullanıcıları ile birtakım basın ve yayın organları tarafından kamuoyuna farklı yansıtılarak, Üst Kurul töhmet altında bırakılmıştır. Üst Kurul ve bazı RTÜK Üyeleri sosyal medyada haksızca linç edilmiştir.

RTÜK, çocukları kırmızı çizgi olarak görür. Üst Kurulda bugüne kadar çocukların üstün yararı için pek çok karar alınmış ve uygulanmıştır. Altını kalın çizgilerle çizerek belirtmek gerekirse, Üst Kurulda dün alınan karar, 3 medya kuruluşunun yargı mercilerinin verdiği yayın yasaklarını ihlal etmesine yöneliktir. Verilen cezalar elim olayın gündeme getirilmesine değil, mahkemelerin verdiği ve yasal olarak uymak zorunda bulunulan yayın yasaklarının hiçe sayılmasına ilişkindir. Palandöken’deki olaya ilişkin Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi ile Erzurum 2. Sulh Ceza Hâkimliğince verilen yayın yasağını Halk TV 7 kez, KRT 22 kez ve Tele1 3 kez ihlal etmiştir. RTÜK’ün yasal görevi mahkemelerin verdiği yayın yasaklarını ilan etmek ve olası ihlaller durumunda yaptırım uygulamaktır. Son RTÜK toplantısında alınan kararların içeriği bundan ibarettir.

Bu gerçeğin bilinerek değerlendirmelerin yapılmasını arzu eder, çocuk ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine zarar verecek yayın içerikleriyle kıyasıya mücadele eden RTÜK’ün iftira ve algı operasyonlarına maruz bırakılmamasını önemle hatırlatırız. RTÜK Üyelerini ve çalışanlarını hedef gösteren organize şebekelere bugüne kadar boyun eğmedik bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz!”

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Üst Kurulun CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, söz konusu açıklama ile ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Mahkeme yayın yasağı kararı, cinsel istismara uğrayan çocukların üstün yararını gözetir; şüphelilerin veya sorumluların çıkarını değil. Bırakın algıyı; olgu çocukların cinsel istismara uğramasıdır. Çocukların incindiği/incitildiği yerde kimse hikaye anlatmasın.”

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