-İLHAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI İZMİR (A.A) - 01.08.2011 - Eski İzmir Barosu Başkanı ve merhum edebiyatçı Atilla İlhan ile tiyatro sanatçısı Çolpan İlhan'ın kardeşi Cengiz İlhan, İzmir'den son yolcuğuna uğurlandı. Barolar Birliği Kurucu Başkan Yardımcısı olan ve 1974-1978 yılları arasında İzmir Barosu Başkanlığı görevini yürüten Cengiz İlhan için, ilk tören İzmir Adliyesi'nde düzenlendi. İzmir Adliyesi protokol kapısı önündeki törende konuşan İzmir Barosu Başkanı Sema Pekdaş, İlhan'ın, mesleki yolcuklarında kendilerine rehber olduğunu belirterek, ''Bize verdiği emekler doğrultusunda onun izinden gideceğiz.'' dedi. Avukat Metin Üstündağ ise ''Bir hukuk çınarını kaybettik. Bizler için kelimelerle ifade edilmesi zor bir şahsiyetti'' diye konuştu. Daha sonra İlhan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Bostanlı Beşikçioğlu Cami'ne getirildi. Burada, İlhan ailesi taziyeleri kabul etti. Öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cengiz İlhan'ın naaşı, defnedilmek üzere Soğukkuyu Mezarlığına götürüldü. Törende, ağabeyinin tabutu başında bir süre dua eden tiyatro sanatçısı kardeşi Çolpan İlhan'ın ayakta durmakta güçlük çektiği gözlendi. Törene, İlhan'ın yeğeni Kerem Alışık ve aile üyelerinin dışında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan, Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durak ile Cengiz İlhan'ın meslektaşları ve sevenleri katıldı.