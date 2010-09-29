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İlhan Selçuk'un köşesi Bekir Coşkun'a teklif edildi

Hikmet Çetinkaya, Bekir Coşkun'a resmi teklifin yapıldığını ve İlhan Selçuk'un yerine yazabileceğini söyledi.

29 Eylül 2010 03:00

T24 - Hikmet Çetinkaya, Bekir Coşkun'a resmi teklifin yapıldığını ve İlhan Selçuk'un yerine yazabileceğini söyledi.
 

Cumhuriyet Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Hikmet Çetinkaya NTV'de Ruşen Çakır'ın sunduğu Yazı İşleri programına konuk oldu. Çetinkaya, Cumhuriyet ve son dönemdeki gelişmelerle ilgili konuştu:



Üç arkadaşımıza da teklif götürüldü. Bekir Coşkun, Mine Kırıkkanat ve Haluk Şahin ile anlaşıldığı doğru. Bekir Coşkun şimdi dinleniyor. Bekir Coşkun İlhan Selçuk'un yerine yazabilir.



Cumhuriyet, aynı muhalif çizgisini sürdürecek. Yunus Nadi, gazeteyi çıkarırken, Cumhuriyet 'bütün siyasi partilere aynı mesafededir' demişti. Cumhuriyet gazetesi her zaman muhalif kalmıştır.



Ama şimdi daha çok açılmaya çalışıyoruz, çizgisini yitirmeden. Cumhuriyet'in daha sol bir çizgiye oturması lazım. Çünkü kavramlar çok karışık. Türkiye'de Kenan Evren'e bile ulusalcı yakıştırması yapıyorlar ama Marksist teoriye baktığınız zaman ulusalcılık yurtsever olmak demektir. Unutulmamalı, yurtsever olmadan hiçbir şey olamazsınız.



Demokrasi laiklik temeli üzerinde yükselir. Laiklik olmadan demokrasi olmaz. Ama demokrasi olmadan laiklik olabiliyor. Türkiye-Kenan Evren, Şili-Pinochet veya şu andaki Suriye gibi...''



Laikliği korumak uğruna gerekirse demokrasiden feragat edebilirler eleştirisine karşı:



En kötü sivil rejim en iyi askeri rejimden iyidir


''Bunu diyenler olabilir. En kötü sivil rejim en iyi askeri rejimden iyidir. Demokrasinin yanındayınm. Ne darbeciyim, ne askerciyim. Ben demokrasiden yanayım. Demokrasinin bir yaşam biçimi olmasından yanyım. Cumhuriyet gazetesi de bu perspektife sahip,bundan sonra da sahip olacak.


Hanefi Avcı ile ilgili:


''Hanefi Avcı 'başıma büyük işler açılacak' demişti. Dün gözaltına alınınca tutklanabileceğini düşündüm ve yanılmadım. Zaten kendisi de haklı çıktı.''

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