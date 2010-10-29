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Yaşam

İLHAN SELÇUK VE TURHAN SELÇUK ANILDI HACIBEKTAŞ (A.A)

29 Ekim 2010 17:10

-İLHAN SELÇUK VE TURHAN SELÇUK ANILDI HACIBEKTAŞ (A.A) - 29.10.2010 - Eski Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi ilhan Selçuk ve kardeşi Turhan Selçuk, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki mezarları başında anıldı. Çilehane Aydınlar Mezarlığı'ndaki anma töreninde tutuklu gazeteci Mustafa Balbay'ın bir yazısı okundu.  Anma törenine Cumhuriyet gazetesinden Miyase ilknur, Eski YARSAV Başkanı Ömer Eminağaoğlu ile bazı hakim ve savcılar da katıldı. Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, ilçeye gelen 500 kişinin belediye araçlarıyla Çilehane belgesindeki Aydılar Mezarlığı'na taşındığın söyledi.  Selmanpakoğlu ''Her yıl Cumhuriyet Bayramlarında Cumhuriyet Balosu ve panel düzenliyorduk. İlhan Selçuk ile kardeşi Turhan Selçuk'un mezarlarını 29 Ekimde ziyaret etmek için 500 kişi ilçemize geldi. İlçede otel olmadığı için konuklarımız için sadece kokteyl düzenleyebildik'' dedi.

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