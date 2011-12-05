İlhan Mansız’la yüzleşme zamanı



T24 - Çağnur Öztürk





Dün TRT Türk’te İlhan Mansız’ı Futbol Her Şeydir programında yorumcu olarak görünce aklıma geldi, yazmayı unuttuğum bir konu.



Geçtiğimiz hafta Önder Açıkbaş’ın Kanaltürk’teki programına katılan Paşhan Yılmazel, İlhan Mansız ile TNT’de diziye başlayacaklarını açıklamıştı ama bunu bile zor söyledi gibi, sanırım bir yasak var şu an.



Bu dizinin ne olduğunu düşünmeye başladım ve aklıma eylül ayında çıkan; Kuzey Güney’e rakip geliyor gibi haberler geldi.



Evet, sanırım bu dizi o dizi. Biri Almanya’da diğeri Türkiye’de yaşayan birbirinden habersiz iki kardeşin hikayesini konu alan Yüzleşme adlı dizi. Dizinin yapımcılığını; İlhan Mansız’ın kendi şirketi MNZ World, yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor.





Paşhan Yılmazel’le başrolü paylaşan Mansız, bir sokak dövüşçüsünü canlandıracak. Hatta Kıvanç Tatlıtuğ gibi dövüş dersleri aldığı da konuşulmuştu.



Kanal görüşmeleri devam eden dizinin kanalını da Yılmazel açıklamış oldu, TNT… Kanaldan henüz net bir açıklama yok ancak belirteyim.



Şu an kimliğini arayan bir kanal olan TNT, Dedektif Memoli’yi yayından kaldırılıyor diye haberler çıktı ama kanalın dizi tanıtımlarında, magazin programlarında yer almaya devam ediyor, henüz bu sadece kanalın düşündüğü bir şey de olabilir ya da kanal çekilmiş bölümleri yayınlayacaktır sadece. Gökhan Özen’in Yıldız Masalı dizisi de kalıcı gözükmüyor, parlak değil.



Dizilerde dikişi henüz tutturamayan TNT, Kurtlar Vadisi transferinden sonra, Yüzleşme ile ivme kazanabilir.



Peki İlhan Mansız’ın amacı ne?



En son Acun Ilıcalı’nın Yok Böyle Dans’ında yarışmacı olarak karşımıza çıkan Mansız yarışmadan ani bir kararla ayrılmıştı. Bence Acun Ilıcalı’yı da mağdur etti. Nedeni ise, Soçi’de 2014′te yapılacak 2014 Kış Olimpiyatları’nda artistik buz pateni yarışmasına Türkiye adına katılma isteği ve Almanya’da devam eden yoğun provaları.





Ancak TRT Türk’te futbol yorumculuğuna devam ediyor. Dizi projesi de yatmamış. Sanırım bu Yok Böyle Dans’tan ayrılmak için bahane olmuş gibi biraz.



Peki, daha önce dizilerde rol alan, reklam yıldızı olan, hatta Para Taksi diye bir formatta karşımıza taksi şoförü sunucu olarak karşımıza çıkan, Buzda Dans’ta yarışan, Yok Böyle Dans’ı yarıda bırakan, buz pateni olimpiyatlarına hazırlanıyorum diyen, futbol yorumculuğuna devam eden Mansız’ın gelecek planı tam olarak ne?





Açıkçası ilhan Mansız’ın bu kafa karışıklığı benim de kafam karıştırdı.









