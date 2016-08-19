İlhan İrem, 17 yıl önce Gülen'e ödediği tazminatı hatırlattı

17 yıl önce Fethullah Gülen'e 'Fetuş' dediği için 1 milyar TL tazminat ödeyen sanatçı İlhan İrem, 1999'da yaşadığı olayları Twitter hesabından tekrar gündeme getirdi.

15 Temmuz'da yaşanan darbe girişi ardından FETÖ operasyonu kapsamında binlerce kişi gözaltına alınıp sorgulanırken, sanatçı İlhan İrem de 17 yıl önce yaşadığı olaya dikkat çekti.

İrem, 17 yıl önce Antalya’da yayınlanan Yeni İleri Gazetesi’nde “Barış” başlığıyla bir köşe yazısı yazmış ve Gülen’e “Fetuş” diye hitap etmişti.

Bunun üzerine dava açan Gülen ise, 1999 yılının parasıyla 1 milyar TL’lik tazminat davasını kazanmıştı.

‘FETÖ’ operasyonlarının devam ettiği bu dönemde ise İlhan İrem yıllar önce yaşadığı olayı, Fethullah Gülen'in bir milyar TL. tazminat davası açtığı yazı başlığıyla paylaştı.