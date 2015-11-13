Yargıtay'dan, İlhan Cihaner dahil 14 Ergenekon sanığı hakkında beraat kararı

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner ve emekli Orgeneral Saldıray Berk'in de aralarında bulunduğu 14 sanığın "Ergenekon terör örgütü üyeliği" suçundan yargılandığı davada, tüm sanıkların beraatlarına karar verdi.

Yargıtay Genel Kurul Salonu'ndaki duruşmada CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner ve bazı sanıklar hazır bulundu, duruşmadan vareste tutulan Orgeneral Berk ise katılmadı.



Duruşmayı bazı CHP milletvekilleri ile Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Murat Arslan ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de izledi.



Duruşmada, gizli tanık "Erzincan"ın müzekkereye gönderdiği cevapta, sanıklar hakkında şikayetçi olmadığına dair beyanı okundu.

Beraat istendi

Daha sonra Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Savcı, mütalaasında, savunmalarının aksini gösterir şekilde haklarında mahkumiyet kararı vermeye yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden, sanıkların ayrı ayrı beraatine karar verilmesini istedi.

Dava süreci

"Cemaat" ile ilgili soruşturma yürüten dönemin Erzincan Cumhuriyet Savcısı İlhan Cihaner ile ilgili yargı süreci 2010 yılında başladı.

Yürüttüğü cemaat soruşturması elinden alınan Cihaner hakkında "Ergenekon terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Cihaner'in evinde ve makam odasında eski Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcısı Osman Şanal'ın talimatıyla arama yapıldı. Cihaner'in başsavcılık makam odasında gözaltına alınması, kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

İlhan Cihaner, Erzurum Özel Yetkili 2. Ağır Ceza Mahkemesince 16 Şubat 2010'da "Ergenekon terör örgütüne üye olmak, resmi evrakta sahtecilik, iftira ve tehdit" suçlarından tutuklandı.

Cihaner hakkında ayrıca "görevi kötüye kullanma, evrakta sahtecilik ve imar kirliliğine neden olma" suçlamasıyla dava açıldı. Cihaner'in birinci sınıf savcı olması nedeniyle bu yargılama ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 11. Ceza Dairesinde yapıldı.

İlhan Cihaner'in Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "Ergenekon terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılandığı dava ile "görevi kötüye kullanmak, evrakta sahtecilik ve imar kirliliğine neden olmak" iddialarıyla Yargıtayda yargılandığı dava birleştirildi.

Birleştirme kararının ardından, Yargıtay 11. Ceza Dairesi, "isnat edilen suçlamaların tutuklama için tek başına yeterli olup olmayacağı gözetilmeden tutuklama kararı verildiği" gerekçesiyle 18 Haziran 2010'da sanıkların tahliyesine karar verdi.

Cihaner, 2011 ve 1 Kasım'da CHP'den milletvekili seçilmişti.



