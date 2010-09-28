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İlhan Cihaner'in davası Erzurum'dan Yargıtay'a alındı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner'in Yargıtay'da yargılanmasına karar verdi.

28 Eylül 2010 03:00

T24 - Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner'in Yargıtay'da yargılanmasına karar verdi.


Yargıtay 11. Ceza Dairesinin, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde “Ergenekon terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla yargılandığı dava ile “görevi kötüye kullanma”, “evrakta sahtecilik” ve “imar kirliliğine neden olma” iddialarıyla Yargıtay'da yargılandığı davanın birleştirilmesi kararının ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de “İrticayla Mücadele Eylem Planı” davası ve Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki “Ergenekon terör örgütüne üye olma” suçu kapsamında görülen davanın birleştirilerek İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesi yönünde karar almıştı.


İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının ardından Yargıtay 11. Ceza Dairesi, “aradaki olumlu görev uyuşmazlığının çözümü için” dosyaların Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na iletilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığa gönderilmesine karar vermişti.


Yargıtay Ceza Genel Kurulu da bugünkü toplantısında, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki “Ergenekon terör örgütüne üye olma” suçu kapsamında görülen davanın Cihaner'in Yargıtay 11. Ceza Dairesinde “görevi kötüye kullanma”, “evrakta sahtecilik” ve “imar kirliliğine neden olma” iddialarıyla görülen davayla birleştirilerek Yargıtay 11. Ceza Dairesinde görülmesine karar verdi.


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