İlhan Cihaner'den o fotoğraf için 10 milyon liralık tazminat davası

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı görevi sırasında İsmailağa ve Gülen cemaatlerine açtığı soruşturmalar nedeniyle 'Ergenekon üyeliğinden' tutuklanan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, 10 milyon TL’lik tazminat davası açtı.

Avukat Turgut Kazan tarafından Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, Cihaner’in makam odasında gözaltına alınırken çekilmiş fotoğrafına yer verildi.

Kimi firari, kimi hükümlü

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre dilekçede, “Bu resim, tazminat isteğimizin temel direğini oluşturuyor. Çünkü müvekkilimiz Pensilvanya’ya bağlı emniyet, savcı, yargıç ve medyanın hazırladığı kumpas sonucu, adliye baskınıyla gözaltına alınıp tutuklanmış ve kamuoyuna darbeci bir hain olarak tanıtılmıştır. Yargı uygulaması adı altında, Cumhuriyet tarihimizde ilk kez oynanan böyle bir oyun için doğru değerlendirme yapılması ve yarattığı sonuca, şoka ve mağduriyete uygun bir tazminata hükmedilmesi gerekir” denildi.



Cihaner’in Ergenekon kapsamında tutuklanmasına ilişkin soruşturmayı yürüten o dönemin Erzurum Özel Yetkili Savcısı Osman Şanal’ın FETÖ’den tutuklu olduğu, Terörle Mücadele Şubesi Müdür Vekili Murat Günbeyi’nin ABD’ye kaçtığı belirtildi. Gizli tanık Bayram Bozkurt’un ifadelerine dayanarak Cihaner’i tutuklayan hâkim Mustafa Karatay ve İsmail Şahin ile Şanal görevden alındıktan sonra yerine atanan Savcı Taner Aksakal’ın da açığa alınıp tutuklandığı hatırlatıldı. Cihaner hakkındaki davanın Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nde beraatle bittiği ve kararda, bu soruşturmayı yürütmüş olan savcılar ve kamu görevlilerine ilişkin suç duyurusunda bulunulduğu anlatılarak, şöyle denildi:

Kirli suç örgütü

“Yargı mensuplarına vurgu yapılan suç duyurusu, kumpas ve mağduriyetin büyüklüğünü göstermeye yetiyor. Mağduriyet, tutuklu kalınan süreden ibaret değildir. Kirli suç örgütünün medya ayağı, müvekkilimizin özgürlüğünü hedef almakla kalmamış, kişiliğine, savcılık görevine, özel yaşamına, kızıyla ve eşiyle ilişkilerine karşı saldırı yürütmüştür. Soruşturma ve dava, bu saldırılara malzeme olarak kullanılmıştır.” Cihaner’in tutuklandığı 16 Şubat 2010’dan itibaren faizi başlamak üzere, Maliye Bakanlığı’ndan 10 milyon TL tazminat istendi.