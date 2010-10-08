İlhan Cihaner'den Mehmet Ali Erbil'e soruşturma

T24 - Çarkıfelek programında 6 Ekim akşamı Erzincan'dan gerçekleştirilen canlı yayın sırasında "Onlar mum söndü mü oynuyorlar, ne yapıyorlar?" diyen Mehmet Ali Erbil, hakkında Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, soruşturma açtı.



6 Ekim gecesi Erzincan'a canlı olarak bağlanıldığı sırada Mehmet Ali Erbil, Onlar mum söndü mü oynuyorlar, ne yapıyorlar?" demişti. Star TV'nin bunun üzerine yayından kaldırdığı Çarkıfelek programının sunucusu Mehmet Ali Erbil hakkında Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, soruşturma başlattı. TCK'nın 216 / 2'nci maddesi gereğince halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alelen aşağılama suçundan resen soruşturma açtığını ifade eden Başsavcı Cihaner, Mehmet Ali Erbil hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası isteneceğini bildirdi.



