T24 LogoT24 Logo
Gündem

İlhan Cihaner'den Mehmet Ali Erbil'e soruşturma

Mehmet Ali Erbil, hakkında Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, soruşturma açtı.

08 Ekim 2010 03:00

T24 - Çarkıfelek programında 6 Ekim akşamı Erzincan'dan gerçekleştirilen canlı yayın sırasında "Onlar mum söndü mü oynuyorlar, ne yapıyorlar?" diyen Mehmet Ali Erbil, hakkında Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, soruşturma açtı.


6 Ekim gecesi Erzincan'a canlı olarak bağlanıldığı sırada Mehmet Ali Erbil, Onlar mum söndü mü oynuyorlar, ne yapıyorlar?" demişti. Star TV'nin bunun üzerine yayından kaldırdığı Çarkıfelek programının sunucusu Mehmet Ali Erbil hakkında Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, soruşturma başlattı. TCK'nın 216 / 2'nci maddesi gereğince halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alelen aşağılama suçundan resen soruşturma açtığını ifade eden Başsavcı Cihaner, Mehmet Ali Erbil hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası isteneceğini bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24