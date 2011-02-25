-İLHAN CİHANER: ''TÜRKÇE BİLMEK YETERLİYDİ'' ANKARA (A.A) - 25.02.2011 - Eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, Yargıtay 11. Ceza Dairesinin kendisi hakkında verdiği karara ilişkin, ''Bugünkü sonuca ulaşmak için hukuk bilmeye gerek yoktu, Türkçe bilmek yeterliydi'' dedi. Cihaner ve diğer sanıkların Yargıtay 11. Ceza Dairesindeki yargılanmalarına devam edildi. Duruşmada suçtan zarar gördüğünü iddia eden Ahmet Demir'in avukatı Adnan Şeker, davaya katılma ve reddi hakim taleplerinde bulundu. Cihaner ve diğer sanıklar katılma talebinin yerinde olmadığını ve bu talebin reddini istedi. Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanı Ersan Ülker, Ahmet Demir'in sanıklara yüklenen suçtan doğrudan doğruya zarar görmediğini belirterek, Demir'in müşteki olarak davaya katılma talebinin oybirliği ile reddedildiğini bildirdi. Duruşmada, İrtica ile Mücadele Eylem Planı davasının sanıkları Dursun Çiçek ile Serdar Öztürk'ün avukatları da İrtica ile Mücadele Eylem Planı davasının, Cihaner'in ve diğer sanıkların yargılandığı dava ile birleştirilmesini talep etti. Bu talep üzerine Cumhuriyet savcısı davaların birleştirilmemesini, ayrı ayrı sonuçlandırılmasını istedi. Duruşmaya verilen kısa aranın ardından Daire Başkanı Ülker, İrtica ile Mücadele Eylem Planı davası ile mevcut yürütülen davanın birleştirilmesi yönündeki taleplerin reddine, bu aşamada davaların birleştirilmesine yer olmadığı yönünde oybirliği ile karar alındığını açıkladı. Cihaner'in ''Ergenekon terör örgütüne üye olmak'' iddiasıyla yargılandığı davada Adalet Bakanlığından soruşturma izni alınmadığını, bu usul eksikliğinin de Yargıtay Ceza Genel Kurulunun kararında vurgulandığını belirten Ülker, Cihaner ve diğer sanıklar hakkında açılan dava dosyasının ayrılarak Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verildiğini bildirdi. Daire ayrıca daha önceki duruşmalarda istenilen belgeleri zamanında göndermeyen sorumlular hakkındaki soruşturmalara ilişkin evrakların da ilgili mahkeme ve Cumhuriyet savcılıklarına gönderilmesine karar verdi. -''YARGININ YENİDEN DİZAYNININ GEREKLİLİĞİNİ ORTAYA KOYMUŞTUR''- İlhan Cihaner duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerinin ilk günden itibaren öne sürdüğü usul eksikliğinin bugün dairece kabul edildiğini belirterek, ''Bugünkü sonuca ulaşmak için hukuk bilmeye gerek yoktu, Türkçe bilmek yeterliydi. Bu olay Türkiye'de yargının, Yargıtay'ın ve Danıştay'ın yeniden dizaynının gerekli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur'' dedi. Kendisi ve diğer sanıkları mağdur edenlerden bakanlığın ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) hesap sormasını isteyen Cihaner, yargılanma hakkının bile ellerinden alındığını öne sürdü. Cihaner, Yargıtay ve Danıştay'a üye seçimlerini de eleştirerek, ''HSYK'nın yargıya seçtiği üyelerle yargının taşeronlaştırılması devam ediyor. Bakanlık bürokratlarının yüksek yargıya taşınması devam ediyor. Seçilen üyeler içerisinde sadece 4 kadın var. Seçimin nasıl yapıldığını iyi anlamamız gerekiyor'' diye konuştu.