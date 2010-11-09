İlhan Cihaner: Hakkımı arayacağım

T24 - Adana’ya Cumhuriyet Savcısı olarak tayin edilen Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, makamında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Atamalarda çifte standart uygulandığını, Adana’ya giderek göreve başlayacağını, yasal haklarını kullanacağını anlatan Cihaner şöyle konuştu:



Bizim onurla taşıdığımız en büyük unvan Cumhuriyet savcılığıdır. Cumhuriyet savcısının rütbesi olmaz. Kimse bana rütbe vermedi şimdiye kadar. Hiç kimse de alamaz. O anlamda tenzili rütbe lafı çok yanlış.



Çifte standart var

Kurul ve bakanlık kaynakları, bir takım atamaları meşrulaştırırken, görev sürelerine ve taleplere bakıldığını ısrarla söylüyor. Oysa benim görev sürem dolmuş değil, atama talebim de yok. Eğer hakkımdaki soruşturma ya da dava gerekçe gösteriliyorsa, o dava nedeni ile henüz benden savunma dahi istenmiş değil. Dolayısı ile kurula yeni atanan üyelerin bu soruşturmayı gerekçe göstererek böyle bir atama yapmaları - çok anlamsız olur. Bırakın o dosyayı, kararnameyi bile incelemeleri mümkün değil.



Pişmanlık duymadım

Geçmişe yönelik olarak hiçbir konuda pişmanlık duymadım. Yaptıklarım hukuka uygun ve yasaların yapmayı emrettiği soruşturmalardır. Keşke olmasaydı dediğimiz şeyler bize karşı yapılan hukuksuz işlemlerdir. Hukuk içerisinde bunun hesabını da her bir unsurdan, her bir aktörden soracağız. O ayrı. Bunlar Erzincan’da başımıza geldi diye Erzincan ya da Erzincanlılar’a karşı bir kin yada olumsuz duygu besleyecek kadar ilkel biri değilim. Erzincan’da bu süreçte rol alanlarla ilgili, ‘efendiye kızıp, uşağı dövmem.’



Daha başlamadı

Hesaplaşmamız daha başlamadı. Başlamadı ki bitsin. Erzurum’daki yargılamanın ilk gününde hatta suçlananların savcılık sorgularında soruşturmayı yapanlardan, yalvararak, ‘lütfen’ diyerek talep ettikleri deliller var. Bunları ‘toplayın’ dedik. Hala ne Erzurum’daki, ne de bizi yargılayan mekanizmada bunların toplanmasını sağlayabilmiş değiliz. Oysa oradaki suçlamaların tamamını çürütecek, çok basit deliller var. Yani hukuk içindeki hesaplaşma başlamış olsun.”



‘Siyaseti başkaları düşünür'

Siyaseti düşünüp düşünmediği sorusuna Cihaner, dokunulmazlık zırhına kavuşmak için siyasete girmeyeceğini bildirdi. Bundan kurtulması gerekenlerin başkaları olacağını bildiren Cihaner, “Şimdi bir kehanette bulunayım. Bu süreçte rol alan bir çok insanın, çok uzak memleketlere kaçacaklarını şimdiden size söyleyebilirim. Bundan başkaları kurtulacak ben niye kurtulayım? Ben burada saldırıya, açık bir hukuksuzluğa uğramış bir insanım. Bunların hesabını sorunca, bunun zamanı gelecek tabii ki başkaları kaçacak, başkaları kurtulmaya çalışacak. O anlamda o dediğiniz şeylere sığınacak başka insanlar çıkacaktır. Ama siyaset sizin kafanızda ne kadar yer ediyorsa benim kafamda da o kadar yer ediyor. Koşulları vardır, olur olmaz. Kafamda bir şey yapmış değilim” dedi.



Avukatına itiraz için talimat verdi

Erzincan Başsavcılığı’ndan Adana’ya düz savcı olarak atanan İlhan Cihaner, karara itiraz edecek. Cihaner’in avukatı Turgut Kazan, dilekçelerinde, itiraz görüşülürken Cihaner’in yargılandığı davayla ilgili çok sayıda aleyhte yorum yapan ve bu nedenle savcılığa şikayet ettikleri Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından kurula atan Prof. Dr. Ahmet Gökçen ile Cihaner hakkındaki taslağı hazırladıktan sonra kurula seçilen bakanlık bürokratlarının, toplantıya katılmamasını talep edeceklerini belirtti.