İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısı ile adaylığını açıkladı.

CHP'nin 25-26 Temmuz'da yapacağı 37. Olağan Kurultayı için hazırlıklar sürerken, 'Gelecek için Biz' oluşumu adına genel başkan adayı olan İlhan Cihaner, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısı ile adaylığını açıkladı.

Cihaner açıklamasında, "Kurultayın pandemi koşullarında düzenlenmesi, yanlıştır. Bu kurultay iktidar dinamizmini partimize taşıyamaz. Lütfen bütün delegeler bu kurultaya katılsın. Kurultayımız geçmişe dönmek için değil, geleceği kurmak için, adalet için, gelecek için bir CHP'ye ihtiyaç var. Bugün CHP'nin en güçlü organı Parti Meclisi olmalıdır. Başta önseçim olmak üzere parti içi demokrasinin daha fazla işletildiği bir parti yapısına ihtiyacımız var.Bizler partimizin çağdaş sol bir siyasetle başarıya ulaşacağına inanıyoruz" dedi.

Cihaner, "Bu amaçları gerçekleştirmek için CHP Genel Başkanlığı'na aday olduk. CHP Genel Başkanı dünyayı değiştirecek konuma sahiptir. CHP Genel Başkanı önce partiyi, sonra ülkeyi, sonra da dünyayı değiştirebilecek güçtedir. İhtiyacımız olan şey cesaret, cesaret, cesaret..." düşüncesini dile getirdi.

İlhan Cihaner, adaylık için gerekli desteğe sahip olduğunu ve son iki günde bunun daha da artacağını söyledi.

Bir soru üzerine Muharrem İnce ile de temasta olduklarını söyleyen Cihaner, "Kazanacağınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "İnandığımız için bu yola çıkıyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partimizin 36. Kurultayı öncesi yaptığı, "Geçmişi biz kurduk, geleceği de biz inşa edelim!" çağrısını sosyal medya hesabından hatırlatan Cihaner şu bildiriyi paylaştı:.