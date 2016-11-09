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Spor

İlhan Cavcav'ın Yunanistan şubesi; 11 sezonda 35 teknik direktör değiştirdi

Yunan Alexis Kougias, sahibi olduğu kulüplerde pek çok teknik direktörle çalıştı

09 Kasım 2016 18:01

Yunanistan’ın Larisa takımının sahibi olan Alexis Kougias yaklaşık 11 sezonda 35 kez teknik direktör değiştirdi.  

Gençlerbirliği'nde başkan olduğu 35 yıl boyunca 56 kez teknik direktör değişikliğine giden İlhan Cavcav'a Yunanistan'da rakip çıktı. Bir dönem Tümer Metin'in de formasını giydiği Larissa kulübü başta olmak üzere PAS Giannina, Lamia ve Panahaiki kulüplerinde başkanlık görevlerinde bulunan Alexis Kougias 11 sezon boyunca toplamda 35 teknik direktör değişikliğine gitti.
 
futbolarena'nın haberine göre; Alexis Kougias. Pas Giannina'da 9, Lamia'da 2, Panachaiki'de 15, Larissa'da ise 3 farklı teknik direktör çalıştı. 29 ayrı teknik adamla çalışan Alexis Kougias, 30.farklı teknik direktörü olarak Larissa'da takımın başına geçen hafta Sakis Tsiolis'i getirdi. 

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