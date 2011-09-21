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Spor

İlhan Cavcav yoğun bakımda ANKARA (A.A)

21 Eylül 2011 17:39

-İlhan Cavcav yoğun bakımda ANKARA (A.A) - 21.09.2011 - Solunum yetersizliği çeken ve akciğerlerinde ödem tespit edilen Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav yoğun bakıma alındı. İlhan Cavcav'ın geçen hafta Cuma gününden beri yüksek tansiyon ve nefes darlığı problemi çektiği ve kontrollerinin ardından evine gönderildiği öğrenildi. Pazar günü ise tekrar rahatsızlanan Cavcav'ı gece geç saatlerde ailesinin özel bir hastaneye kaldırdığı belirtildi. Yapılan tetkikler sonucu durumunda düzelme görüldüğü için Cavcav hastaneden çıkarıldı. Başkanın özel doktoru aşırı yorgunluk yaşayan Cavcav'a istirahat verdi. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, dün gece yeniden tansiyon sorunu ve nabız düşüklüğü nedeniyle solunum yetmezliği sıkıntısı yaşadı ve bu sabah hastaneye kaldırıldı. Tansiyonu düzelen Cavcav'ın potasyum değeri yüksek, sodyumu düşük çıkarken, akciğerlerinde ise ödem tespit edildi. Solunum yetmezliği başlaması üzerine doktorlar Cavcav'ı yaklaşık yarım saat önce yoğun bakıma aldı. İlhan Cavcav'ın içeri girerken doktoruna ''Hocam beni toparlayın, maça gideceğim'' demesi üzerine, doktorunun kendisine, ''Çok kötü durumdasın, ne maçı, istirahat etmen şart'' dediği bildirildi.

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