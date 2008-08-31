İlhan Berk’e şiirli veda

Bodrum’da dört gün önce yaşamını yitiren Türk edebiyatının ustalarından şair, yazar, ressam İlhan Berk (92), törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şair İlhan Berk için, şair, yazar ve edebiyatçı dostları tarafından dün Bodrum Belediyesi Meclis Salonu’nda, ‘Berk’in Yaşamı ve Dünyası’ konulu bir panel düzenlendi. Panelde, dostları ve yakınları, şair İlhan Berk’le ilgili anılarını anlatıp şiirlerini okudu.



Törende duygusal anlar



Bodrum Belediye Başkanı CHP’li Mazlum Ağan, mimar oğlu Ahmet Berk, yazar Latife Tekin, sanat danışmanı Zerrin Ulusman ve son 10 yılını birlikte geçirdiği sevgilisi, şair Gonca Özmen’in de katıldığı törende duygulu anlar yaşandı. Özmen yaptığı konuşmada, “Berk, sadece benim için değil, tüm insanlar için bir deniz feneriydi, yeraltı su kaynağıydı. Benim için de, tüm insanlar için de düşüncesiyle, yaşam felsefesiyle su gibi aktı gitti, deniz feneri gibi parıldadı. Onun cebinde çocuklar için her zaman oyuncaklar, mızraklar, resimler ve sevgi değirmenleri vardı, rüzgâr gibi geldi, rüzgâr gibi gitti” dedi.

Panelin ardından şair İlhan Berk’in, öğle vakti Adliye Camisi’ne getirilen cenazesi, kılınan namazın ardından, 2001 yılında yaşamını kaybeden eşi Edibe Berk’in Türbe Mezarlığı’ndaki kabrinin yanına defnedildi. Oğlu Ahmet Berk babasının mezarına boya, fırça, kalem ve bir adet resim defteri koydu.