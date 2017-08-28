İlhan Berk sergi ile anıldı 

Nilüfer DEMİR - Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, 9 yıl önce 90 yaşında yaşamını yitiren ünlü şair İlhan Berk\'i anmak için düzenlenen sergide usta şairin çalışma odası, resimleri ve şiirleri sergilendi.

Bodrum\'da 9 yıl önce yaşamını yitiren usta şair ve ressam İlhan Berk, Oasis Alışveriş ve Kültür Merkezi\'ndeki Oasis Nural Sanat Galerisi\'nde oğlu Mimar Ahmet Berk tarafından düzenlenen sergi ile anıldı. Sergiye İlhan Berk\'in oğlu Mimar Ahmet Berk, sanatçılar ve usta şairin sevenleri katıldı. Şairin çalışma masası, resim yaparken ve şiir yazarken kullandığı eşyalar, tabloları ve şiirleri sergilendi. Sergide 60 tablo sergilenirken, İlhan Berk\'in sandalyede otururken yapılmış bir tablosu ile de sevenleri sanki İlhan Berk yanlarındaymış gibi hatıra fotoğrafı çektirdi. Serginin açılışına katılan Berk\'in oğlu Ahmet Berk, \"Seneye 100 yaşında olmuş olacak İlhan Berk benim için çok önemli. Sanıyorum tüm sanatseverler için önemli. Bir sanatçının yüzüncü yaşının gelecek yıl anılacak olması galiba çok kutsal bir yaş. Yani bir asırda bir sanatçı nereden nereye geldiğinin ve asrı nereye taşıdığının çok güzel bir yansıması. Önümüzdeki yıl babamın yüzüncü yaşı ve şöyle bir yenilik yapacağız. Bu yöredeki bir takım üretilen şarapların etiketlerini babamın desenleri ve şiirleriyle bezeyeceğiz. Babamın yapmış olduğu desenlerin evde kalanlarının tamamı duruyor, hala onları her sene çıkarıp sergiliyoruz. Önümüzdeki yıl ölümünün 10\'uncu yılı ve yaşasaydı da 100\'üncü yaşını kutlayacaktık. Biraz daha geniş kapsamlı şeyler yapalım istiyoruz ve bir takvim düşünülüyor. Bir de etiketler gündemde. Onun dışında şiir kitaplarının sayfalarına yaptığı desenlerin neredeyse tamamını toplayıp onları basmış olacağız. Yıllar geçtikçe sanki yaşıyormuş gibi yeni bir şeyler çıkıyor. Yeni eserler çıkıyor. Ben de şaşırıyorum. Bir takım desenleri sanki eskiden yokmuş gibi yeni baştan çıkıyor. Babamın bazı eserleri de Almanca\'ya çevrildi. Önümüzdeki yılı ben de heyecanla bekliyorum\" dedi.

İLHAN BERK KİMDİR?

Balıkesir Necatibey Öğretmen Okulu\'ndan mezun oldu. Espiye\'de iki yıl ilkokul öğretmenliğinden sonra Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü\'ne girdi. Enstitünün Fransızca Bölümü\'nden 1944 yılında mezun olan Berk, 1945-1955 yılları arasında Zonguldak, Samsun ve Kırşehir\'de ortaokul ve liselerde Fransızca öğretmenliği yaptı. 1956 yılından itibaren 13 yıl boyunca Ankara\'da T.C. Ziraat Bankası\'nın Yayın Bürosu\'nda çevirmenlik yaptı. Bu süre içinde modern dünya şiirinin iki büyük şairi sayılan Arthur Rimbaud ve Ezra Pound\'un şiirlerini çevirerek kitaplaştırdı. Bu tarihten sonra kendini tümüyle yazmaya verdi. Bir anlatı kitabı dışında, yalnız şiir ve şiire ilişkin yazılar yazdı. Kül adlı kitabıyla 1979 yılında Türk Dil Kurumu ve İstanbul kitabı ile de 1980 yılında Behçet Necatigil Şiir Ödüllerini kazandı. 28 Ağustos 2008 tarihinde Bodrum\'da 90 yaşında vefat etti.

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