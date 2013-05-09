İlhami Ahmed Örnekal ilköğretim okulu velilerinden 4+4+4 protestosu

2012-2013 Eğitim – Öğretim dönemi itibariyle uygulamaya konulan 4+4+4 kademeli eğitim planı ile okulların dönüşümü yani ilkokul, ortaokul ve lise olarak ayrılması kapsamında ilköğretim okulları kapasitelerine bağlı olarak ilkokul, ortaokul veya hem ilkokul hem de ortaokul olarak belirlendi. İlhami Ahmed Örnekal ilköğretim okulu öğrencileri okullarının ilkokul olmasına karar verilmesini protesto etti.

Veliler soruna çözüm olarak okul binasını yanına ortaokul binası yapılmasını önerdi. Ortaokullarının çişitli spor dallarındaki başarılarına vurgu yapan veliler bu denli başarılı olan ortaokulun yok sayılarak dağıtılmaya çalışılmasının düşündürücü olduğunu belirtti.

Veliler, "Gelişim çağındaki çocuklarımızın her yıl yeni okul, yeni öğretmenler ve yeni bir çevreye uyum problemleri yaşamasını istemiyoruz. Çocuklarımız ve öğretmenlerinin her yıl yeni bir uygulamayla mağdur edilmesini, endişeyle yaşamasını istemiyoruz. Okulumuza ait arsaya ortaokul binası yapılarak bu sorunun çözülmesini ve çocuklarımızın daha fazla mağdur edilmemesini istiyoruz. " şekline konuştu.