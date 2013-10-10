İlham Aliyev yüzde 92 ile yine cumhurbaşkanı

Azerbaycan’da dün cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. Sandıkların kapanmasına 8 saat kala araştırma şirketi Prognoz, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yüzde 92.15 oyla yeniden seçildiğini ilan etti. Merkez Seçim Kurulu ise daha sayımın başında Aliyev’in yüzde 85’le seçildiğini duyurdu.

2009 yılında tartışmalı referandumla iki dönem cumhurbaşkanı seçilme yasağını kaldıran İlham Alivey’in (51) seçimi kazandığı daha sandıklar kapanmadan ilan edildi. Kamuoyu araştırma şirketi Prognoz 939 seçim bölgesinde sandık çıkışı anket sonucunu oy verme işleminin bitmesine sekiz saat kala açıkladı. Bununla zor durumda kalan Azerbaycan Merkez Seçim Kurulu ise “biraz geç de olsa” beklenen açıklamayı yaptı ve oy sayımının henüz başında Aliyev’in seçimi yüzde 85’le kazandığını ilan etti.

Oyunu kullanmaya eşi Mihriban Aliyeva ile kızları Arzu ve Leyla Aliyeva’yla birlikte giden Aliyev, 9 aday karşısında kazanacağından o kadar emindi ki seçim kampanyası dahi yürütmedi. En “güçlü” rakip olan Milli Şûra koalisyonu ortak adayı tarih profesörü Cemil Hasanlı, birçok seçim merkezinden olumsuz bilgiler geldiğini, bazı gözlemci ve temsilcilerin çalışmasının engellendiğini ileri sürdü. Katılımın yüzde 72 olduğu seçimde Hasanlı yüzde 5 oy aldı.